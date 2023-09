810 362 $ amassés pour la Fondation Jean-Lapointe

Bombardier et la Fondation Jean-Lapointe ont tenu la 23e édition de leur tournoi de golf annuel au Club de golf Le Mirage, afin de soutenir la mission de la Fondation qui est de lutter contre la toxicomanie, l’alcoolisme et la cyberdépendance. Sous la présidence d’honneur d’Éric Filion, vice-président exécutif, Programmes et chaîne d’approvisionnement, Bombardier, l’événement a amassé la somme de 810 362 $.

Éric Filion, vice-président exécutif, Programmes et chaîne d’approvisionnement, Bombardier, est en compagnie de Claude Beaudin, administrateur, Fondation Jean-Lapointe, Shauna Gamble, chef de l’approvisionnement, Bombardier, Anne Elizabeth Lapointe, directrice générale, La Maison Jean Lapointe, et Michael Mancuso, directeur principal, Chaîne d’approvisionnement, Bombardier.

Photo fournie par SL Photography

Au cours de cet événement, Bombardier a décerné à 18 fournisseurs estimés la prestigieuse certification Diamant. L’ancien défenseur des Nordiques Steven Finn est entouré d’un partisan des Nordiques, Éric Filion, et d’un partisan du Canadien, Michael Mancuso.

Photo fournie par SL Photography

Noémie Tardif est entourée de Paul Sislian, vice-président exécutif, Service après-vente et stratégie, Jean-François Bigras, David Tousignant et Frederic Rioux.

Photo fournie par SL Photography

Un encan en direct et silencieux a connu un immense succès. Sur la photo, on voit Anita Coretti, Stella Pagnotta, Julien Boudreault, Lauriane Dalpe et Patrick Fahmy.

Photo fournie par SL Photography

Anne Elizabeth Lapointe, la fille de Jean Lapointe, est entourée de Martin Tessier, vice-président, Ressources humaines, Patrick Morissette, Stephen McCullough, vice-président principal, Ingénierie et développement de produit, Michel Ouellette et Steven Finn, un ancien joueur des Nordiques.

Photo fournie par SL Photography

Les bénévoles, l’équipe de Bombardier et les partenaires ont effectué un travail exceptionnel, alors qu’on voit Michael Mancuso, Claude Beaudin, Shauna Gamble, Louise Ouellet, de Voyages Marinair, Emidia Forlini, Benoit Cartier et Marie-Josée Potvin, de Voyages Marinair.