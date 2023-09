VITALE, Marco



À Montréal, le samedi 16 septembre 2023 est décédé, à l'âge de 76 ans, Marco Vitale, fils de feu Filippo Vitale et Matilde Shalom Vitale et frère de feu Norma (feu Otto), feu Giuseppe (Mirella), feu Maria (Calogero) et feu Gaspare.Il laisse dans le deuil son fils Philippe, ses frères et ses soeurs Salvatore (Serafina), Rosina (feu Calogero), Lucia (feu Raimondo) et Armando (Carmelina) et plusieurs neveux et nièces, autres parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 23 septembre 2023 en l'église l'Église de l'Île Jésus au 765 boul. Laval à Laval, H7S 2K4 de 13h à 17h suivi immédiatement par la cérémonie religieuse de 17h à 18h.Au lieu d'envoyer des fleurs, la famille demande que des dons soient faits au nom de Marco à Dystrophie musculaire Canada. Les dons peuvent être faits en ligne à l'adresse www.muscle.ca en cliquant sur le bouton Donnez et en choisissant l'option Dédier ce don ou en appelant au 1-800-567-2873.