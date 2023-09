Assassin’s Creed Nexus VR, c’est pour bientôt !

Les amateurs du jeu Assassin’s Creed seront plus que ravis ! La nouvelle version en réalité virtuelle sortira le 16 novembre.

Cette sortie sera précédée d’une présentation le 3 octobre lors de l’événement de lancement au studio d’Ubisoft de Montréal.

Le jeu Assassin’s Creed Nexus VR, le premier titre AAA en réalité virtuelle de la franchise permettant aux joueurs d'incarner des Maîtres assassins légendaires et de réaliser physiquement leurs actions emblématiques sur la plateforme Meta Quest (Meta Quest 2, Meta Quest 3 et Meta Quest Pro) au prix public conseillé de 39,99 $.

Au menu, vous découvrirez «le sinistre plan imaginé par Abstergo Industries pour manipuler les croyances en utilisant d’anciens artéfacts perdus. Pour protéger le Libre Arbitre, les joueurs se lanceront dans une aventure au cours de laquelle ils pourront revivre les souvenirs de trois Maîtres assassins de différentes époques, disposant de leur propre arsenal, pour une expérience de jouabilité unique pour chacun des personnages. Ils pourront ainsi rejoindre Connor au beau milieu de la Révolution américaine où ils se fondront dans la foule et élimineront leurs ennemis grâce à un puissant lancé de hache tomahawk.

Les joueurs pourront aussi la découvrir la Grèce antique de Kassandra, où ils pourront tendre son arc et réaliser le légendaire Saut de la foi depuis des monuments historiques. Enfin, ils pourront utiliser les lames silencieuses d’Ezio pour éliminer leurs ennemis discrètement et découvrir ses secrets les plus enfouis au temps de la Renaissance italienne. Les joueurs devront déjouer les plans d'Abstergo en tant que pirates informatiques sous couverture, engagés par Dominika Wilk, la cheffe de la cybersécurité, femme ambitieuse et brillante dont les méthodes ont tendance à être peu orthodoxes. Ce nouveau personnage dans l'univers d'AC est interprété par la célèbre actrice Morena Baccarin.»

Navigation à 360 degrés

Les joueurs pourront explorer des villes emblématiques comme Venise, Athènes ou Boston à l’époque coloniale. Chaque environnement offrira une navigation à 360 degrés, ce qui leur permettra de grimper et de se déplacer librement tout en rencontrant des civils et des personnages historiques, qui réagiront tous aux actions VR des joueurs.

Des années de développement ont permis à l’équipe d’Assassin's Creed Nexus VR de proposer une suite complète de fonctions de confort afin d'accommoder les joueurs ayant une sensibilité à la réalité virtuelle.

