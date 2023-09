Bande-annonce de «Billion Dollar Babies: The True Story of the Cabbage Patch Kids»: les poupées Bout d’chou de la discorde

Attention : cet article pourrait vous donner un autre regard sur votre enfance. La bande-annonce du documentaire Billion Dollar Babies : The True Story of the Cabbage Patch Kids détruit l’innocence qui entourait jadis les populaires poupées Bout d’chou.

Énorme succès commercial, la poupée Bout d’chou est devenue un incontournable pour les petits et les grands dans les années 80. Chaque poupée, dotée de son propre prénom et certificat d’adoption, était prête à conquérir le cœur d’un enfant... et à stresser un parent désireux de la lui offrir.

Avant même la folie du Vendredi fou, de nombreux parents ont attendu des heures, couru, poussé et même frappé pour mettre la main sur la poupée de l’heure.

Dans ce documentaire de NBC Universal Syndication Studio, réalisé par Andrew Jenks et narré par Neil Patrick Harris, on pourra découvrir les côtés sombres de la commercialisation de la poupée Bout d’chou qui a généré des milliards de dollars. Fraude, émeutes, marché noir... La liste semble longue.

On entend d’ailleurs dans la bande-annonce que Xavier Roberts se serait fortement inspiré des poupées créées par l’artiste Martha Nelson Thomas pour en arriver à la poupée Bout d’chou telle qu’on la connaît. L’homme aurait accepté de participer au documentaire.

Regard critique sur le capitalisme, la surconsommation et la cupidité, ce documentaire qui a été présenté en première au Festival du film deTribeca en 2022 risque de choquer.

La sortie de Billion Dollar Babies : The True Story of the Cabbage Patch Kids est prévue cet automne.