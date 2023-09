Casa E. di Mirafiore : découvrez cette maison vinicole sous le signe de la tradition et de la création

Établie dans le Langhe, en Italie, la maison vinicole Casa E. di Mirafiore travaille dans le respect de sa riche histoire : ses vins expriment avec précision et élégance ses liens profonds à sa région piémontaise et aux valeurs de ses artisans.

Les origines de la maison remontent au 19e siècle alors que le comte de Mirafiore, Emanuele Alberto Guerrieri, fils du premier roi de l’Italie unifiée, s’est engagé en 1878 dans la fabrication de Barolo sur les terres de son domaine, avec une approche unique.

Sa passion et son dévouement ont participé à la renommée mondiale du Barolo et lui ont permis de remporter plusieurs prix internationaux.

Décédé prématurément, le comte n’a pu poursuivre son œuvre, et l’héritier de l’entreprise familiale, son fils Gastone, ne partageait pas la même passion que son père, malheureusement.

Les vignobles sont donc restés en latence pendant les 70 années suivantes, jusqu’au jour où Oscar Farinetti, un homme d’affaires visionnaire, rachète le domaine en 2008 avec l’intention de lui redonner ses lettres de noblesse, tout en l’inscrivant dans l’époque actuelle.

Aujourd’hui, le raffinement et le rayonnement international de Casa E. di Mirafiore rendraient fier son fondateur!

Certification biologique

Casa E. di Mirafiore n’oublie jamais d’où elle vient, mais elle reste en constante évolution, toujours prête à prendre des risques au nom de l’excellence.

C’est dans cet esprit qu’elle a fait le pari de la certification biologique de ses vins et du développement durable dans sa manière de cultiver ses terres et de vinifier ses récoltes.

Parmi les gestes concrets qu’elle pose pour préserver la splendeur de sa région sans compromis sur la qualité de ses vins, Casa E. di Mirafiore récupère les eaux de pluie qu’elle purifie et réutilise, elle s’est dotée de tracteurs fonctionnant au biométhane, son usine de production est autosuffisante grâce à des panneaux solaires, tandis que ses bouchons sont issus de plantations durables.

Depuis 2018, elle est fièrement le plus grand vignoble piémontais certifié biologique.

3 vins pour toutes les occasions

Delphine Constantin, responsable des ventes de Mirafiore pour l’est du Canada, présente trois vins biologiques caractéristiques du savoir-faire de Casa E. di Mirafiore.

« Dès l’attaque se dégage un arôme intense de fruits blancs et d’abricot qui peut évoluer vers des senteurs d’herbes aromatiques. En bouche, il est enveloppant, avec une note croquante et légèrement acide qui lui confère une persistance très agréable et une délicieuse salinité. »

Accord : exquis en apéro avec un plateau de charcuteries et de fromages à pâte dure, il accompagne aussi parfaitement fruits de mer et poissons.

« Vin emblématique de la région, on remarquera des arômes de muscade, de tabac, de feuilles séchées, de prune avec des traces de fleurs fanées, telles que la rose. Son goût tannique doux et fascinant rend le vin velouté et équilibré, et reste sur la langue avec un très long arrière-goût balsamique. »

Accord : sa polyvalence lui permet de bien se marier à des pâtes en sauce, une viande grillée, et des fromages moyennement corsés.

3. Barolo DOCG, vin rouge, 100 % Nebbiolo

« Avec une sélection méticuleuse des raisins et le fruit d’un long vieillissement, surtout en raison de leurs qualités naturelles, ces vins robustes et corsés sont dotés d’une grande structure et sont capables de résister à l’épreuve du temps. Il présente des traces typiques de fleurs fanées, de feuilles sèches et de sous-bois. »

Accord : sa bonne tenue convient aux mets italiens, aux plats riches et aux viandes goûteuses comme l’agneau.

Apprenez-en davantage sur la maison vinicole Casa E. di Mirafiore en visitant le mirafiore.it.