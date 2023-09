Cette peste des Capitals se dit prête pour la prochaine saison

Le fougueux attaquant des Capitals de Washington Tom Wilson se dit complètement rétabli de sa blessure au ligament croisé antérieur et il souhaite contribuer davantage aux succès de son équipe lors de la prochaine saison.

Les blessures n’ont pas épargné Wilson puisqu'il s'est également fracturé la cheville en janvier. Cependant, il a affirmé vendredi lors de la deuxième journée du camp d’entraînement de l’équipe de la capitale américaine qu’il se sentait mieux et que sa réhabilitation s’est bien déroulée.

«Je me suis remis à faire des choses amusantes, soit soulever des poids et courir sur une piste d’athlétisme. Ça m'a fait du bien d'être de retour. Je pense que je travaille probablement un peu plus intelligemment dans le gymnase. [...] Maintenant, à ce stade de ma carrière, je me dois d’être un peu plus intelligent. Cela dit, je veux toujours être celui qui soulève le plus de poids», a déclaré Wilson au site «The Hockey News», vendredi.

L’attaquant de 29 ans a d’ailleurs mentionné que ses attentes étaient élevées en vue de la prochaine saison.

«Je veux m'améliorer chaque année. Je ne vais pas m'asseoir ici et me fixer des objectifs. J'essaie de faire tout ce que je peux chaque soir pour aider l'équipe à gagner. Cela dit, nos meilleurs joueurs doivent être nos meilleurs joueurs. Le groupe de vétérans doit montrer la voie et il y aura quelques jeunes qui aideront à contribuer.

Le Torontois a mis en banque 22 points, dont 13 buts en 33 matchs, la saison dernière.