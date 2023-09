Chips Miett 100% québécoises: à quatre pattes dans le champ pour ramasser les précieuses patates

À Montréal, le journaliste Louis-Philippe Messier se déplace surtout à la course, son bureau dans son sac à dos, à l’affût de sujets et de gens fascinants. Il parle à tout le monde et s’intéresse à tous les milieux dans cette chronique urbaine.

Connaissez-vous les croustilles 100 % québécoises Miett ? Ce sont probablement les seuls fabricants de chips à ramasser eux-mêmes leurs bulbes à genoux dans la terre dix heures par jour pendant la récolte à laquelle j'ai participé.

« Nous tuons aussi les doryphores à la main ! », s'exclame en riant Jennifer Charland.

La nutritionniste de 34 ans est devenue « patatologue » à temps plein l’an dernier en cofondant Chips Miett.

Pour éviter les pesticides, son partenaire d’affaires, Jean-Philippe Matteau, et elle agitent les plants a mano et font tomber les « bibites à patates » dans des récipients d’eau savonneuse où les pauvres coléoptères se noient.

Ces pommes de terre semées en mai, engraissées au fumier de poule, désherbées, « débibitisées » et soumises à une quantité anormale de pluie cet été étaient enfin prêtes pour la récolte jeudi dernier... et je tenais à être là pour Le Journal en ce premier jour de ramassage.

Un vieux bouledogue anglais nommé Hendrick’s (comme le gin, pas le guitariste) m’accueille et me guide jusqu’à ses maîtres au milieu du champ.

« Dès demain, on est censé recevoir une nouvelle andaineuse plus efficace pour sortir les patates, alors tu es peut-être un des derniers à nous voir à quatre pattes dans le champ... en fait, j’espère ! » s'exclame M. Matteau, 37 ans.

À l’ouvrage depuis 7 h du matin, cet ancien gestionnaire des opérations dans une grande usine de produits cosmétiques passe toute l’entrevue de 16 h à 17 h accroupi à dégager des patates des mottes de terre.

« On garde toutes les patates qui sont plus grosses qu’une pièce de deux dollars, on jette les autres. »

Je donne un coup de main très brièvement, harcelé par le bouledogue souriant affamé de caresses, qui émet en permanence un bruit à mi-chemin entre le grognement porcin et le ronronnement.

Succès immédiat

La ferme de Chips Miett à Mirabel s’appelle Aviateur, clin d’œil à l’histoire de cette terre jadis confisquée par le gouvernement fédéral lors de la construction de l’aéroport.

Avec leurs croustilles de type « casserole » plus épaisses que des Miss Vickie’s, les 19 500 sacs de leur toute première récolte de 2022 se sont très bien vendus.

La saveur populaire sel et sumac (le fruit du vinaigrier sauvage) était en rupture de stock au début d’avril, environ quatre mois seulement après l’apparition du produit dans les épiceries spécialisées.

« Nous ne comprenions pas pourquoi il n’existait pas de croustilles 100 % québécoises et nous avons décidé de nous lancer là-dedans », raconte M. Charland, qui a aussi suivi un cours de cuisine professionnelle à l’ITHQ.

Cette année, M. Matteau et Mme Charland espèrent tripler leur production pour la porter à 60 000 sacs.

Localissime

Miett se dispense d’arômes artificiels.

La ferme Aviateur comporte une cabane à sucre qui fournit le nécessaire pour la saveur érable et BBQ.

Le paprika, le piment et l’ail sont cultivés sur place.

« Le sumac, ça pousse partout. On le récolte, on le traite et on le garde sous vide », explique Mme Charland.

Elle a acheté des fines herbes à un producteur voisin, c’est tout ce qui vient d’ailleurs.

Munis d’une deuxième casserole pour cuire leurs croustilles et d’une nouvelle machine qui pèsera la juste quantité de croustilles, ils estiment pouvoir produire 750 sacs par jour de cuisson.

Dès la saison 2024, s’ils veulent augmenter leur production, leur cuisine actuelle sera probablement trop petite.

Les conjoints, des parents et des amis vont prêter main-forte aux deux patatologues pour les prochains jours de récolte.

« Il y a aussi des clients, des proprios d’épiceries fines, qui viendront nous aider au champ », s'enthousiasme Mme Charland.

C’est bon signe quand tes clients aiment assez ton produit pour venir se salir les mains bénévolement.

Sans doute veulent-ils s’assurer d'être bien approvisionnés cette année.

Pour savoir où trouver les croustilles Miett, il faut consulter le site miett.ca

