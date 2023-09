Critique de l’Inde: Justin Trudeau a oublié le long terme

Justin Trudeau a pris tout le monde par surprise lundi en dénonçant l’implication de l’Inde dans un meurtre en sol canadien. La poussière retombant, une question remonte à la surface. Justin Trudeau devait-il lui-même faire le sale boulot ?

Plus les jours passent, plus je tends à croire que le premier ministre, le numéro un du gouvernement, l’interlocuteur des pays étrangers, aurait dû se garder en réserve. Pour préserver sa capacité à maintenir un dialogue avec ce pays incontournable.

Ses ministres Mélanie Joly et Dominic Leblanc ont fait une conférence de presse dans les minutes suivant le coup de théâtre du premier ministre en chambre. Ils ont été solides. Ils auraient très bien pu assumer l’ensemble du dossier et annoncer eux-mêmes à la population ce que nos services de renseignement avaient découvert.

Erreur

Voici ce que je pense du choix d’en faire une annonce spectaculaire du premier ministre en pleine Chambre des Communes. Justin Trudeau et son entourage ont pris une décision entièrement basée sur la politique interne. Ils ont pensé à la rentrée parlementaire, à l’atmosphère politique de la semaine.

Avec un tel coup de tonnerre, le chef libéral prenait l’initiative de la journée de la rentrée. Il éclipsait Pierre Poilievre qui voulait encore marteler sur le thème du coût de la vie.

Justin Trudeau montrait une image de fermeté, de leadership, ce dont il a besoin pour corriger la tendance installée dans les sondages. De surcroît, il se détachait de l’image laissée dans le dossier de l’ingérence chinoise, d’un premier ministre qui a peur, qui hésite, qui laisse aller les choses.

Cette fois-ci, il a montré un visage frondeur, courageux, qui se lève dans son parlement et accuse haut et fort une des puissances du monde. L’effet est réussi. Dans la joute politique locale au Canada, Justin Trudeau a gagné haut la main cette semaine de rentrée.

Mais il a sous-estimé les conséquences et il a oublié le long terme.

D’une certaine façon, nous sommes passés d’un extrême à l’autre. Le laxisme extrême pour ne pas dire l’à-plat-ventrisme face à l’ingérence chinoise, puis soudainement un premier ministre qui va s’exposer lui-même, la face dans le carreau, dans le dossier de l’Inde.

L’Inde incontournable

Le Canada, un pays de 40 millions d’habitants qui a besoin du commerce pour prospérer, ne peut pas se mettre à dos à la fois la Chine et l’Inde. D’ailleurs, l’approche présentée par Mélanie Joly pour contourner la Chine consistait à se concentrer sur la zone indo-pacifique. L’Indo-Pacifique commence par l’Inde, non ?

L’Inde est maintenant le pays le plus peuplé du monde (devant la Chine), la 6e puissance économique mondiale et un pays avec une croissance phénoménale.

Le Canada ne pouvait pas fermer les yeux devant l’acte découvert par nos services secrets. De ce point de vue, le gouvernement Trudeau a bien agi.

Mais j’aurais aimé voir mon premier ministre penser à plus long terme et se préserver en interlocuteur.