Début de la saison dans la LHJMQ: qui succédera aux Remparts en tant que nouveaux champions ?

La saison historique des Remparts de Québec et leur conquête de la triple couronne (trophée Jean-Rougeau, trophée Gilles-Courteau et Coupe Memorial) sont maintenant chose du passé. C’est ce soir que débute la saison 2023-2024 de la LHJMQ, et les paris sont ouverts sur qui succédera aux Diables rouges comme champions du circuit. S’il reste encore beaucoup d’eau à couler sous les ponts, tentons d’y aller de notre jeu favori, celui des prédictions !

1. Huskies de Rouyn-Noranda

Les Huskies ont affiché leurs couleurs dès le dernier repêchage : ils ont l’intention d’être de sérieux prétendants au trône cette saison. Le directeur-général de l’équipe, Yannick Gaucher, a effectué d’importantes transactions amenant l’attaquant Antonin Verreault, le défenseur Jérémy Langlois et le gardien de but William Rousseau à bord. Langlois et Rousseau ont remporté la Coupe Memorial avec les Remparts la saison dernière, et leur expérience sera inestimable.

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

2. Mooseheads d’Halifax

Les Mooseheads ont atteint la finale l’an dernier mais ils ont perdu plusieurs gros morceaux, les Alexandre Doucet, Josh Lawrence, Zachary L’Heureux et Attilio Biasca, entre autres. Plusieurs joueurs d’impact seront de retour, toutefois, dont l’attaquant Jordan Dumais qui devrait à nouveau être la bougie d’allumage de la formation dirigée par Jim Midgley. Halifax ne compte toutefois que sur deux joueurs de 20 ans : Brody Fournier et David Moravec. Vu l’importance qu’ont eu les Doucet et Lawrence, l’an dernier, Halifax devra mettre la main sur un vétéran d’impact d’ici la période des transactions.

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

3. Tigres de Victoriaville

Les Tigres ont été bâtis de façon méthodique par le directeur-général Kevin Cloutier si bien qu’ils devraient faire des dommages cette saison. Leur brigade défensive, l’une des meilleures dans le circuit l’an dernier, a vu Noah Warren s’y ajouter au cours de l’été. L’équipe comptera à nouveau sur ce qui constitue probablement le meilleur duo de gardiens de la ligue, avec le joueur le plus utile l’an dernier, Nathan Darveau, et le jeune prodige Gabriel D’Aigle. Les Tigres peuvent-ils répéter leur exploit de 2021 en soulevant le gros trophée ?

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

4. Voltigeurs de Drummondville

Un vent de renouveau souffle à Drummondville alors que le personnel a été presque complètement revampé. Le nouveau directeur-général de l’équipe, Yanick Lemay, a fait appel à Sylvain Favreau pour diriger l’équipe mais, surtout, a fait l’acquisition de l’attaquant Ethan Gauthier du Phoenix de Sherbrooke. Il s’ajoute aux Tristan Roy, Drew Elliott, Luke Woodworth, Justin Côté, Tyler Peddle et Peter Repcik en avant, alors que Mavrick Lamoureux sera le pilier de l’équipe à l’arrière.

Getty Images via AFP

5. Océanic de Rimouski

L’Océanic voit grand pour les deux prochaines saisons et a clairement affiché ses intentions de recevoir le tournoi de la Coupe Memorial en 2025. L’organisation croit donc pouvoir mettre sur pied une équipe pouvant tout rafler la saison prochaine mais ils auront déjà des pièces importantes cette année. L’acquisition du défenseur Charle Truchon des Remparts de Québec est majeure pour la formation du Bas-Saint-Laurent qui, elle aussi, débute une nouvelle ère alors que Joël Perrault succédera à Serge Beausoleil derrière le banc, tandis que Danny Dupont le remplacera au deuxième étage.

Richard Boutin

D’autres prédictions en rafales...

Trophée Michel-Brière (joueur le plus utile) : William Rousseau (Rouyn-Noranda)

Photo Didier Debusschere

Le gardien des Huskies de Rouyn-Noranda sera en mission en 2023-2024 : non seulement voudra-t-il à nouveau remporter les grands honneurs, mais il sera aussi à la recherche d’un contrat professionnel et il mettra les chances de son côté.

Trophée Jean-Béliveau (meilleur pointeur du circuit) : Jordan Dumais (Halifax)

PHOTO DIDIER DEBUSSCHÈRE

On n’a pas à se creuser la tête bien longtemps ici : Dumais a terminé au troisième rang des pointeurs en 2022 avec 109 points, puis a dominé le classement des marqueurs la saison dernière avec 140 pts.

Trophée Émile-Bouchard (meilleur défenseur du circuit) : Tristan Luneau (Gatineau)

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

N’en déplaise à Simon Gagné des Remparts de Québec, ce n’est pas à Vsevolod Komarov que reviendra le trophée du meilleur défenseur de la LHJMQ en 2023-2024. Pas qu’il ne le méritera pas, mais Luneau devrait présenter des chiffres offensifs plus impressionnants que Komarov, ce qui fera pencher la balance en sa faveur.

Trophée Jacques-Plante (meilleur gardien du circuit) : William Rousseau (Rouyn-Noranda)

On n’a pas le choix de mettre Rousseau ici. S’il est le joueur le plus utile, la logique voudra qu’il soit aussi le meilleur gardien du circuit. Attention à Nathan Darveau, toutefois, des Tigres de Victoriaville qui ne voudra pas céder son trône aussi facilement.

Trophée Ron-Lapointe (entraineur-chef de l’année) : Carl Mallette (Victoriaville)

Pendant que plusieurs voient Halifax et Rouyn-Noranda comme les deux puissances incontestées dans la LHJMQ en ce début de saison, il ne faut pas sous-estimer les Tigres de Victoriaville qui ne se tiendront pas très loin de Rouyn et d'Halifax. Le travail de Carl Mallette ne passera pas inaperçu.

Trophée Maurice-Filion (directeur-général de l’année) : Yannick Gaucher (Rouyn-Noranda)

Gaucher a déjà effectué plusieurs transactions d’importance l’été dernier et il ne s’arrêtera pas là lorsque viendra le temps des emplettes des Fêtes. Les Huskies possèdent le premier choix des Eagles du Cap-Breton au prochain repêchage, qui pourrait être une munition intéressante pour faire l’acquisition d’un gros nom.