Entrevue exclusive avec Michel Sardou: «Les anglicismes, c'est chiant»

Les anglicismes, ça vous agace ? « Oui, c’est chiant. On peut très bien vivre en français. »

Michel Sardou, dont on dit qu’il est le dernier monstre sacré de la chanson française, répondait à notre question sur l’avenir de la musique francophone quand il a avoué au passage son exaspération devant l’anglicisation de l’espace public chez lui.

« En France, vous mettez la télé, on n’entend que des anglicismes », se désole, dans une entrevue exclusive accordée au Journal, celui qui viendra chanter ses grands succès à Québec et à Montréal, à la fin du mois d’octobre.

« Vous écoutez les chaînes d’info en continu, ça vous cite en anglais une phrase sur deux pour expliquer une situation. Pourquoi ? On a une langue, on s’en sert. Elle est belle », dit l’interprète de La maladie d’amour.

« Il faut de bonnes chansons »

Ce coup de gueule linguistique ne l’empêche cependant pas de croire que la chanson en français a encore de belles années devant elle.

« C’est vrai que les chansons américaines ont l’avantage d’être connues dans le monde entier. La chanson française se réduit comme une peau de chagrin. On a évidemment le Québec, la Belgique, la Suisse, le Liban, mais à côté de ça, j’ai des chorales qui chantent mes chansons au Japon, en Russie, au Liban, voyez ce que je veux dire. Je pense que ce n’est pas terminé. »

À ses yeux, la meilleure façon de garder en vie la chanson francophone est de bien la traiter. « Il faut faire de bonnes chansons. Si la chanson est bonne, comme disait l’autre, c’est gagné. Si la chanson n’est pas bonne, si on baisse en qualité, là, c’est dangereux. Si la qualité demeure, il n’y a pas de raison qu’elle disparaisse. »

Les polémiques

Lui-même y a contribué avec son répertoire qui comprend les immortelles Les lacs du Connemara, Je vais t’aimer, En chantant et Je vole, cette dernière ayant connu un regain de popularité grâce au film La famille Bélier.

Ça ne l’a pas empêché de braver des vents de face, surtout dans les années 1960-1970, période où il a été plongé dans plusieurs polémiques. Sa chanson Les Ricains, par exemple, avait été interdite par le gouvernement de Charles de Gaulle pour cause de sympathie américaine en pleine guerre du Vietnam.

Au gré d’extraits de certaines de ses chansons, on a aussi taxé Sardou d’être fasciste, machiste et autres épithètes peu flatteuses.

Encore aujourd’hui, Michel Sardou affirme qu’il n’a jamais cherché la controverse et que toutes ces histoires ont été montées en épingle.

« Je ne suis pas un chanteur polémique. J’écris des chansons qui concernent la société, qui concernent la vie de tout le monde avec les opinions que j’ai et qu’on a le droit de ne pas partager, d’ailleurs. Disons que je ne cherche pas la provocation. Dans mon tour de chant, vous verrez, il y a pas mal plus de chansons d’amour. »

« Ma femme a insisté pour que je refasse de la scène »

Si les Québécois peuvent renouer avec Michel Sardou, c'est grâce à sa... femme.

C’est elle, Anne-Marie Périer, ex-rédactrice en chef du magazine Elle, qui a convaincu son mari de remonter sur scène, cinq ans après sa dernière tournée en Europe et dix ans après sa dernière visite au Québec, au Centre Bell de Montréal, en 2013.

« Elle a insisté pour que je refasse de la scène, dit le chanteur. Elle avait envie de me revoir sur scène et, comme c’est elle qui commande, j’ai obéi. »

Photo les archives Pierre-Paul Poulin/Le Journal de Montréal

Ce n’était pas à contrecœur, assure Michel Sardou. « Le théâtre, c’est très bien, j’en ai fait pendant cinq ans, mais les grandes salles, le grand public, ça me manquait un petit peu, pour être franc. »

Malgré ses nombreux succès et sa popularité chez nous, Michel Sardou n’a que très peu chanté au Québec durant sa carrière. La faute à des spectacles d’envergure, « qui posaient un problème financier », signale-t-il.

« Là, on a trouvé des accords pour que ce soit possible », ajoute M. Sardou, à propos de l’escale de deux représentations de la tournée Je me souviens d’un adieu.

Avec Garou et Céline

La légende française a quand même noué des liens solides avec l'un des nôtres, Garou, avec qui il a formé un duo sur la chanson La rivière de notre enfance, lancée en 2004.

« C’est grâce à Didier Barbelivien qu’on s’est rencontrés. Ils étaient amis, il nous a présentés et ça a pris tout de suite. Il est très sympathique. Il boit du caribou. Il m’a fait goûter, je ne connaissais pas. »

Quelques années plus tard, il a refait le coup avec Céline Dion pour la chanson Voler. Heureux du résultat, il regrette cependant le fait d'avoir dû enregistrer le titre à distance.

« J’ai trouvé ça un peu dommage. Elle avait ses obligations, moi, les miennes, et nous n’avons pu trouver quelques jours pour enregistrer cette chanson. Sinon, la chanson était bonne, elle a plu en France. »