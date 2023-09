France: indignation après l'arrestation d'une journaliste et de sa source

La détention en France d'une journaliste, à l'origine de révélations sur l'utilisation possible de renseignements français par l'Égypte pour tuer des civils, et l'inculpation d'un ex-militaire soupçonné d'être sa source provoquent l'indignation de la profession et le silence embarrassé du gouvernement.

Fait rarissime, Ariane Lavrilleux, collaboratrice du média d'investigation Disclose, a été perquisitionnée et placée en garde à vue pendant près de 40 heures avant d'être relâchée mercredi, sans poursuites à ce stade.

L'ancien militaire, que la justice semble considérer comme sa source, a pour sa part été inculpé jeudi de détournement et divulgation du secret de défense nationale, deux infractions passibles de sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende.

Dans un article de novembre 2021, Disclose avait affirmé que la mission de renseignement française «Sirli», entamée en février 2016 au profit de l'Égypte et au nom de la lutte antiterroriste, avait été détournée par Le Caire qui se servait des informations pour effectuer des frappes aériennes sur des véhicules de contrebandiers présumés, à la frontière égypto-libyenne.

Selon les documents confidentiels obtenus par la journaliste et reproduits pour certains par le média, «les forces françaises auraient été impliquées dans au moins 19 bombardements contre des civils, entre 2016 et 2018».

Outre cet article, les enquêteurs reprochent à Ariane Lavrilleux d'autres publications «sur les ventes d'armes françaises à l'étranger, publiés dans le média depuis 2019», concernant majoritairement la région du Moyen-Orient, selon Disclose.

Le média indépendant cite sur X (ex-Twitter) des articles sur «la vente de 30 avions Rafale à l'Égypte», «les armes livrées à la Russie jusqu'en 2020», «la vente de 150 000 obus à l'Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis (EAU)» et «le transfert d'armes illicites des EAU vers la Libye».

En France, la «violation du secret de la défense nationale» recouvre la possession, la divulgation ou encore la reproduction de documents classifiés.

Le ministère des Armées a déposé deux plaintes, en janvier et novembre 2021, «suite à la parution d'articles dans le média Disclose, comportant des documents et photographies supportant la mention "Confidentiel Défense" ainsi que des éléments susceptibles de permettre l'identification d'agents du renseignement», a précisé le ministère public.

L'Égypte est un des principaux destinataires d'équipements militaires français. En 2021, le pays était en première place avec 4,5 milliards d'euros de prises de commandes sur 11,7 milliards, portées par l'achat de 30 avions de combat Rafale supplémentaires, selon un rapport annuel au Parlement français.

Indignation

La garde à vue et la perquisition du domicile de la journaliste ont soulevé une vague d'indignation au sein de la profession et d'ONG comme Reporters sans frontières (RSF) et Amnesty International, qui y voient une menace pour le secret des sources.

Dans une lettre ouverte, une quarantaine d'organisations de journalistes de médias français, dont celle de l'AFP, ont dénoncé une «situation gravissime».

«Si on ne protège pas les sources, c'est la fin du journalisme», a insisté Ariane Lavrilleux lors d'une conférence de presse jeudi au siège de RSF à Paris.

Le secret défense, «brandi à toutes les sauces» selon Dominique Pradalié, présidente de la Fédération internationale des journalistes, ne devrait «pas couvrir des crimes, des trafics d'armes, des compromissions avec des dictateurs», estime Edwy Plenel, co-fondateur du média d'investigation français Mediapart.

Cette indignation contraste avec le silence du gouvernement. Son porte-parole, Olivier Véran, a refusé mercredi de répondre à plusieurs questions sur cette affaire, lors du compte-rendu du Conseil des ministres.

Interrogé par l'AFP, l'état-major français n'a pour sa part souhaité faire «aucun commentaire» sur les conclusions de l'enquête interne annoncée à l'époque par le ministère des Armées pour «vérifier que les règles ont été bien appliquées» par le partenaire égyptien autour de l'opération «Sirli», qui devait répondre à la «lutte contre le terrorisme, à l’exclusion de problématiques domestiques».

De son côté, la ministre française de la Culture Rima Abdul Malak a affirmé défendre «toujours la liberté de la presse» mais indique ne jamais faire de commentaires sur «une procédure judiciaire en cours», a indiqué son cabinet à l'AFP.