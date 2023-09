Il déteste les burpees, mais il en fera 1010!

Ironiquement, Samuel Finn n’aime pas les burpees, un enchaînement d’exercices faisant travailler tout le corps.

• À lire aussi : [VIDÉO] Le dernier entraînement de Samuel Finn avant sa tentative de battre un record Guinness

« Je déteste le mouvement, surtout lors de cette préparation ! J’ai hâte de faire mon 1010e burpee et de passer à autre chose », lance-t-il.

Pourquoi alors s’être lancé dans cette folle aventure, deux fois plutôt qu’une ?

« C’est un exercice très universel. Personne n’aime faire des burpees et je cherchais un défi qui allait être super difficile pour propager le message qu’on est tous capables de faire plus que ce que l’on pense, même si ce n’est pas le fun. »

Plusieurs échecs

Environ quatre semaines avant que Finn établisse le record de 5234 burpees en 12 heures, son entraîneur lui avait préparé un programme de 40 minutes, à raison de 13 burpees par minute. Même s’il avait trouvé l’exercice très ardu, dès son retour à la maison, il avait cherché sur internet le record pour une heure. Bien qu’il était loin du compte, l’idée lui a trotté dans la tête.

« J’ai pensé à essayer de battre de nouveau mon record, mais sincèrement, une heure m’effraie beaucoup plus que 12 heures. Parce que c’est un sprint pendant 60 minutes. C’est très difficile de garder la cadence et j’ai échoué souvent à l’entraînement », raconte le fils de l’ancien défenseur des Nordiques Steven Finn.

Objectif de 80 000 $

Sa première marque a été abaissée et Finn a conseillé des personnes qui voulaient tenter de le surpasser.

« Ce que j’aime des records mondiaux, c’est qu’il y a une petite communauté qui veut amener de la visibilité et lever des fonds pour de bonnes causes. »

Dans son cas, Finn amasse de l’argent pour la Fondation du cancer des Cèdres. Vendredi, près de 50 000 $ avaient été récoltés, en incluant le Fonds Cédric Finn. Son objectif est de 80 000 $, soit 10 000 $ de plus que ce qu’il avait réussi à recueillir en 2019.

▶ Il est possible de faire un don sur le site web gofundme.com/f/cedric-finn-fund

Deux juges qui n’ont pas le droit à l’erreur

Afin que le record de Samuel Finn soit homologué par les Records mondiaux Guinness, il doit compter sur la présence de deux juges indépendants, dont un qui possède une expertise en santé.

Valérie Milton, kinésiologue et préparatrice physique, ainsi que Cédric Chedore, un collègue du Centre Performe Plus de Boisbriand, sont les heureux élus.

« On est habitués de travailler avec toutes sortes d’athlètes, mais des défis comme ça, on n’en voit pas souvent, alors c’est super excitant de vivre ça », souligne Valérie Milton.

Malgré la fébrilité du moment, les juges auront des tâches bien précises à effectuer.

« Il faut s’assurer que le mouvement soit bien exécuté, explique-t-elle. Quand il descend au sol, ses mains et ses pieds doivent respecter les lignes. On doit aussi s’assurer qu’il vienne étendre les bras. »

Photo Martin Chevalier

Rester concentrés

Les juges n’auront pas le droit à l’erreur. Si un représentant de Guinness ne peut se déplacer sur la Rive-Nord de Montréal, leur crédibilité fera foi de tout, secondée par deux caméras.

« Il va falloir être très concentrés et on est en train de regarder comment on va installer la table pour ne pas être trop déconcentrés par les spectateurs, mentionne Valérie Milton. Il y a plusieurs jeunes qu’on entraîne qui veulent être témoins de cet exploit, ce bel exemple de persévérance. En plus, il fait ça pour son frère, je trouve ça magnifique. »