Je pense que ce nouveau bijou du sport canadien n’est pas humain

La vidéo a été virale. Ça s’est passé le 19 août à Budapest. C’était la demi-finale du 3000 mètres steeple aux Championnats du monde d’athlétisme. On y retrouve la crème mondiale avec un Éthiopien, un Kenyan, un Tunisien et un Marocain, notamment. Et dans les 300 derniers mètres, on voit un petit gars de Québec de 25 ans, qui ressemble plutôt à un camelot du Journal, dépasser presque tout le monde pour terminer au deuxième rang.

Ce gars-là, c’est Jean-Simon Desgagnés. Il a ensuite terminé huitième en finale. C’est une des plus belles surprises du sport canadien dans la dernière année. Il a évidemment sa place pour les Jeux de Paris.

C’est aussi un étudiant en médecine.

C’est aussi un passionné des sciences qui fait une maîtrise de recherche en immunologie et en transplantation rénale.

C’est aussi un gars qui a commencé son sport il y a quelques années seulement, au cégep, et qui n’a jamais vraiment connu d’échecs depuis qu’il a commencé.

C’est aussi un méchant bon jack qui ne vire pas fou avec son entraînement, se clanche souvent une rangée de biscuits avant de se coucher, se gâte avec du McDo assez régulièrement, chante du karaoké et se permet de parfois de prendre quelques bières de trop avec ses chums.

C’est sûrement un individu atteint de douance. Même si je ne suis pas un expert, je suis prêt à parier.

Je l’ai rencontré cette semaine au Peps de l’Université Laval après un entraînement.

C’est surhumain ce qu’il accomplit. C’est un méchant malade. Il est le huitième meilleur au monde dans son sport alors qu’il étudie en médecine. C’est juste insensé... sauf pour lui.

Je lui ai demandé si ça lui tentait de se calmer un peu. En plus de ses études, il court entre 80 et 120 km par semaine. C’est presque le millage d’une voiture.

« Ha ha ha, je ne pense pas, non ! Des fois, je me dis qu’il faudrait que je me calme. J’essaie et ça ne marche pas. Me dire que je m’assoie chez nous tranquille, je ne suis pas capable », lance-t-il.

« Voyons ! Tu n’es jamais resté écrasé sur ton divan à regarder quatre émissions de télé de suite ? » l’ai-je relancé.

« Non. Je n’ai jamais fait ça de ma vie », a-t-il répliqué.

S’il n’étudiait pas en médecine, aurait-il terminé quatrième et non huitième aux Championnats du monde ?

« C’est la question qui tue, philosophe Desgagnés. J’en parlais hier avec mon coach. Est-ce que j’aurais terminé 18e, car je me serais brûlé en entraînement ou quatrième parce que tout aurait été parfait ? »

« On n’aura jamais la réponse [...] Combien de gens ont essayé d’être huitièmes au monde avec toutes sortes de stratégies, comme ne pas aller à l’école ou déménager pour l’entraînement ? Moi, je fais deux affaires qui me font tripper et ça marche. Pourquoi je me questionnerais à savoir si je fais la bonne affaire ? »

« Si j’avais fini 33e cette année, je me serais posé des questions, mais j’ai dépassé toutes les attentes, donc clairement, ça fonctionne pour moi cet équilibre ».

Photo Marcel Tremblay / Agence QMI

Et ce n’est pas injuste, pour lui, s’il doit se battre contre des adversaires qui se concentrent uniquement sur leur sport. « C’est moi qui décide ça », rappelle-t-il.

Tout ça est sensationnel, et il bûche fort pour y arriver. « Parfois, les gens me disent que je suis chanceux de réussir à tout faire ça. Ce n’est pas de la chance, qu’ils viennent essayer de vivre ma vie durant une semaine. »

Ce qui l’aide, c’est qu’il adore courir. « Quand je pars faire un 22 km, c’est un bonbon pour moi, je suis dans ma zone, je trippe. »

Oui, mais à un moment donné, ça commence à faire mal et c’est moins l’fun, non ?

« Non, justement, c’est ça le but, de se pousser au dernier niveau. J’ai toujours été comme ça. »

Combien de fois, dans sa vie, a-t-il arrêté une course d’entraînement, car il était fatigué ou ça ne lui tentait pas trop cette journée-là ?

« Ce n’est jamais arrivé ! »

Même pas quand tu as une grippette ?

« Ha ha ha, ou après une petite brosse la veille ? Non jamais ! Au début, ça me tente moins, mais je suis content à la fin. Je pense que c’est ce qui différencie les athlètes de haut niveau. 90 % du temps, je le fais et je suis heureux, mais 10 % du temps, ça me tente moins, mais l’esprit d’athlète embarque et si tu veux aller aux Olympiques, tu le fais pareil. »

Financièrement, Jean-Simon Desgagnés s’en sort bien. Il est en appartement, n’a pas de voiture et peut compter sur l’aide de quelques commanditaires, en plus de bourses sportives. Il touche aussi un revenu pour ses recherches comme étudiant.

Mais disons que dans d’autres sports, quand tu es le huitième meilleur au monde, c’est pas mal plus payant.

Justement, avec sa huitième place à Budapest, il a obtenu 5000 $ américains. Pour comparer, par exemple, le huitième meilleur golfeur au monde l’an passé a touché 10 M$.

« Je ne crois pas qu’il s’agit d’inégalités, mais je dirais que ce n’est pas reconnu à sa juste valeur. Le 150e meilleur joueur de hockey au monde aura pas mal plus d’attention et de support que le huitième en athlétisme. Je pense aussi que c’est une question culturelle, car en Europe ou aux États-Unis, c’est une autre game », poursuit-il, ajoutant que s’il était Américain, son dernier résultat au Championnat du monde aurait attiré plusieurs gros commanditaires.

Photo Vegard Grott / BILDBYRAN / Reuters Connect

Un autre aspect qui peut différencier Desgagnés des autres athlètes, c’est qu’il profite de la vie. Il continue de s’amuser sans être maladif avec sa carrière sportive.

Une seule question a permis rapidement de le comprendre : tu as mangé combien de fois au McDo dans la dernière année ?

« Ah ah ah, au moins 30 fois ! » a-t-il lancé.

Il va souvent au resto, mange en masse de desserts et fête avec ses chums, comme tous les gars de 25 ans, bref.

« Mon coach sait que si je n’avais pas ça dans la vie, je m’écœurais. J’arriverais à 35 ans, et je me dirais que j’ai été emprisonné dans mon sport. Là, j’ai l’impression que je vais me dire que je ne me suis jamais empêché de rien faire avec mes chums. Je vais me dire que j’aurai eu 15 ans magiques. Je ne veux pas finir ma carrière et me dire bon, enfin je peux faire ce que je veux et je n’ai jamais vécu ma jeunesse. »

Sur la nourriture, d’ailleurs, c’est assez spectaculaire. Son corps lui demande beaucoup de bouffe en échange de tout son millage.

Vous auriez pu le croiser aux 3 Brasseurs en train de manger le demi-mètre de pizza à lui seul, ou au Normandin, en train de se clancher deux assiettes brunch déjeuner par exemple.

C’est plutôt comique pour un gars de 140 livres. « Disons que ça impressionne les gens du resto », reconnaît-il en riant.

Ses intérêts, oui c’est de profiter de la vie, mais c’est donc aussi de souffrir en se dépassant dans ses courses et, également, « la physiopathologie et les concepts en arrière des maladies ».

« Tu es spécial, tu le sais, Jean-Simon ? Même un peu fucké ? »

« Ha ha ha, oui on peut dire ça. Mes amis me le disent aussi, mais ils savent que je suis comme ça et ils m’aiment comme ça. »

Sur la fameuse demi-finale à Budapest, il admet trouver ça « vraiment hot » quand il se regarde « dépasser tout le monde ».

« Mais quand je la faisais, je me disais que c’était la moindre des choses. Je ne suis pas arrivé dans ma tête en me disant qu’est-ce que je fais là? En me disant que les autres gars avaient un avantage sur moi. Quand il restait 300 mètres, je me suis dit hé, ces cinq gars-là n’avancent plus, je vais les dépasser. C’était comme évident, ç’a comme cliqué dans ma tête. Et quand j’ai levé les bras à la fin, ça voulait dire, voyez ce que je suis capable de faire, peu importe ce que vous avez déjà fait. Je ne suis pas complexé », raconte-t-il.

AFP Richard Boutin

C’est cliché et pas toujours sincère quand un sportif lance qu’il essaie de repousser ses limites, mais Desgagnés le fait vraiment.

Ça s’arrête quand ce « repoussage de limites » ? Quand seras-tu satisfait ?

« Jamais ! dit-il [...] L’an dernier, je me disais que je voulais me classer pour le Championnat du monde. Cette année, c’était de faire la finale. Aux Olympiques ce sera le top 5. »

Et tu as une chance de médailles à Paris ?

« Je ne te dis pas que c’est impossible, mais disons que c’est très ambitieux. Par contre, on se serait parlé en septembre l’an dernier et tu m’aurais demandé si je peux être top 10 au monde, et je t’aurais dit la même chose ».