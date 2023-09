Kaiden Guhle a un objectif bien simple pour sa deuxième saison dans la LNH: rester en santé

Kaiden Guhle représente le présent et le futur à la ligne bleue du Canadien. Déjà un membre clé de la brigade défensive avec un temps de jeu moyen de 20 min 31 s à sa saison recrue, l’Albertain caresse un objectif assez modeste pour cette année.

« Premièrement, je souhaite rester en santé et jouer les 82 matchs, a noté Guhle à sa sortie d’un match intraéquipe au deuxième jour du camp. J’aurai aussi besoin de constance. Je dois jouer plusieurs bons matchs, pas juste des rencontres correctes. La constance reste un gros élément pour un jeune joueur dans la LNH. »

La constance revient dans toutes les conversations pour un jeune joueur. Martin St-Louis a frappé sur ce clou pour expliquer les pièges qui guettent un hockeyeur à sa deuxième saison dans la LNH.

Mais il n’existe pas une baguette magique pour offrir des performances régulières.

« C’est très mental, a répliqué l’arrière de 21 ans. Il y a aussi la préparation. Pour devenir constant, tu dois bien te préparer. Les entraîneurs te donnent des informations sur les autres équipes et joueurs, mais comme joueur, tu as aussi besoin de faire tes devoirs. »

Encore meilleur

Guhle, un choix de premier tour (16e) en 2020, a obtenu 18 points (4 buts, 14 passes) en 44 matchs l’an dernier. Il a passé beaucoup de temps à l’infirmerie en raison d’une blessure au genou gauche.

Au sujet de son genou, le numéro 21 a confirmé qu’il est parfaitement rétabli depuis le début du mois de juin.

À l’image de l’an dernier, le CH restera une jeune équipe à la ligne bleue avec Guhle, Arber Xhekaj, Jordan Harris, Justin Barron et Johnathan Kovacevic, qui est encore jeune en matière d’expérience, mais un peu moins à 26 ans.

De ce groupe, Guhle est le plus susceptible de faire un pas de géant. C’est du moins l’opinion de Brendan Gallagher.

« Nous savons ce qu’il peut apporter à cette équipe, a dit Gallagher. Il l’a démontré la saison dernière comme recrue. Nous avions des attentes pour lui, mais il les a surpassées. Il sera encore meilleur cette année. Il a une attitude parfaite. Il a appris de bons entraîneurs et coéquipiers. Nous miserons beaucoup sur lui à la ligne bleue. »

Âgé de 22 ans et aussi à quelques semaines d’une deuxième campagne dans la LNH, Xhekaj avait le sourire dans le visage en parlant de son coéquipier.

« Guhle est un défenseur spécial, a souligné Xhekaj. Il patine d’une façon formidable. Il est bon dans tous les aspects du jeu. Il a un potentiel fou, il peut devenir l’un des meilleurs défenseurs de la LNH. »

En conférence de presse, Martin St-Louis a montré une plus grande prudence en parlant de la possible croissance de Guhle.

« C’est le but de le voir grandir, a souligné l’entraîneur-chef. Il y aura une progression. Mais comment gros ? On ne le sait pas. Ça dépend du joueur. Pour nous, le plus important reste la progression avec les jeunes joueurs. »

Reinbacher trouve ses repères

David Reinbacher, le cinquième choix au total au dernier repêchage, a fait plusieurs présences en compagnie de Guhle au sein de l’équipe C. Après un cours sur la prononciation de son nom de famille (Raïne-bah-her), l’Autrichien a offert ses impressions sur son adaptation à une plus petite patinoire.

MARTIN ALARIE / JOURNAL DE MONTREAL

« L’orientation sur la glace est importante, a-t-il affirmé. Je commence à être plus habitué aux petits espaces derrière le filet et dans les coins de patinoire. Je me sens mieux, aussi, pour déplacer la rondelle. Chaque petite passe te fait avancer, tu ne peux pas garder la rondelle une seconde de trop, tu dois la remettre rapidement. »