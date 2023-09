La folie du country au Centre Vidéotron: chapeaux de cowboy et mulets par milliers pour Morgan Wallen

Les partisans de Québec attendaient Morgan Wallen depuis plusieurs lunes, et leurs souhaits étaient à quelques minutes de se réaliser. Entassés par milliers et accoutrés comme de vrais cowboys et cowgirls, les amoureux de country ont fait passer les terrasses du Centre Vidéotron pour les champs de Saint-Tite à l’heure du Festival, vendredi soir.

Tant la musique que le physique de la superstar du Tennessee ont semblé attirer les spectateurs à ses spectacles ; alors que beaucoup échangeaient sur les chansons qu’ils espéraient entendre – Whiskey Glasses, Thinkin’ Bout Me et Thought You Should Know étaient les plus populaires –, certains s’affairaient plutôt à décrire ce qu’ils préfèrent visuellement chez le chanteur.

« Il a tellement une belle voix et ses chansons rejoignent beaucoup de gens », lance une admiratrice, clairement excitée de voir Wallen en chair et en os. « Son sourire, son style, sa musique, j’aime tout de lui ! » s’empresse d’affirmer une autre spectatrice.

La coupe mulet a longtemps été une marque de commerce de Morgan Wallen, qui la portait en l'honneur de son paternel, mais même s’il a changé sa coupe de cheveux, ses admirateurs masculins lui sont restés fidèles.

« Sa coupe [de cheveux] était incroyable, au moins sa musique est encore aussi bonne ! », lance à la blague un fier partisan, qui porte encore son mulet de façon assumée. « La meilleure musique quand tu roules tranquillement en auto, les vitres baissées », ajoute son ami.