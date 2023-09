La franchise a toujours meilleur goût

Grâce à la générosité de ma mère qui en a pris soin pendant les cinq premières années de sa vie quand je travaillais, ma fille a pu avoir une enfance choyée. Depuis son entrée au primaire elle la voyait moins, mais gardait quand même un lien privilégié avec elle.

Ma mère a été frappée l’an dernier par un cancer qui l’a passablement maganée physiquement et moralement. Au printemps dernier on a cru qu’elle s’en tirerait, mais une récidive est venue assombrir le portrait, et on parle maintenant d’une fin prochaine. Ma fille me pose beaucoup de questions à propos de sa grand-mère, mais à la demande de cette dernière, je lui en dis le moins possible. Croyez-vous que ce soit une bonne chose ?

Maman poule

L’important est de rester honnête et de ne pas lui mentir. « Certains travaux universitaires ont démontré que les enfants qui comprennent le caractère inévitable et définitif de la mort sont susceptibles d’être mieux préparés et capables de donner un sens à la mort quand ils y sont confrontés ».