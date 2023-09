La Nouvelle-France: l’âge d’or de la chasse au Québec

Lorsque vous pensez aux premiers colons, il vous vient probablement spontanément à l’esprit que la chasse constitue l’une des sources premières de leur alimentation. Cette perception, valable pour les premières années d’implantation, ne peut cependant pas s’appliquer par la suite. Pourquoi ?

La chasse en France au Moyen Âge

Dès le Moyen Âge, la noblesse a fait du gibier et de la chasse « sa chasse gardée », ce qui fait que pour les Français, la chasse ne constitue plus une activité essentielle et encore moins une ressource alimentaire. Par contre, pour le seigneur, le gibier devient un symbole d’ostentation, une façon d’afficher son statut lorsque le gibier aboutit sur sa table.

Lorsque les premiers colons reçoivent le droit de chasser et de pêcher dès 1652, cela contrevient aux us et coutumes de la mère patrie ; ce faisant, on cherche à attirer de futurs colons en leur faisant miroiter qu’ils pourraient mener une vie de seigneur. Mais encore fallait-il que le colon ait accès au gibier et qu’il dispose d’une arme pour s’attaquer au gros gibier.

Le commerce des fourrures

Par l’établissement de la Nouvelle-France, la France vise à s’emparer du commerce des fourrures afin d’en contrôler le commerce en Europe et l’Angleterre visera le même but; d’où une source de conflits éventuels. Déjà vers 1650, la colonie exporte annuellement entre 20 et 30 000 peaux de castors. Vers 1730, ce sont plus de 150 000 peaux qui passent en France et vers 1780, ce sont quelque 128 000 peaux qui passent en Angleterre, car entre-temps la colonie est devenue anglaise.

Quant à l’orignal, vers 1650, ce sont entre 10 et 12 000 peaux qui sont exportées. Une telle hécatombe ne peut avoir d’autre résultat que la raréfaction du troupeau, d’où une maigre exportation de 500 peaux environ vers 1730. Vers 1780, résurgence de l’exportation de peaux d’orignaux avec 8500 peaux annuellement, grâce à la découverte des nouveaux territoires plus à l’ouest.

Ces mêmes territoires vont rendre disponibles de nouvelles bêtes comme les ours, les wapitis et les chevreuils dès les années 1730, de sorte qu’en 1736 ce sont 17 000 peaux d’ours qui sont expédiées en France. Vers 1780, ce sont 175 000 peaux de chevreuils qui partent vers l’Europe. De telles razzias contribuent, d’une part, à raréfier le gros gibier et, d’autre part, à repousser de plus en plus loin son aire de distribution.

Le développement du territoire

Le terme Nouvelle-France n’est pas anodin et, à ce compte, toutes les colonies nord-américaines sont similaires : elles visent à reproduire sur le continent un modèle de société qui s’inspire de la culture qui prévaut en Europe, qu’il s’agisse de la Nouvelle-Angleterre, de la Nouvelle-Hollande ou de la Nouvelle-Suède, sans oublier la Nouvelle-Espagne.

Pour les Français, ce modèle se veut une société basée sur l’agriculture et la culture du blé. Or pour cultiver le blé, il faut défricher le territoire, ce qui détruit l’habitat du gros gibier et provoque son éloignement. Dès 1706, environ 150 kilomètres carrés sont défrichés ; en 1739, cette superficie passe à 700 kilomètres carrés et à plus de 3200 en 1784. Ces chiffres ne comprennent pas les surfaces nécessaires aux pâturages, au commerce du bois, qu’il s’agisse de bois de chauffage, du bois de combustion pour fabriquer la chaux, de charbon de bois pour les forgerons ainsi que pour les Forges du Saint-Maurice ni du bois nécessaire à la construction domiciliaire et navale.

Le milicien et son fusil

Tous les mâles de 16 à 60 ans sont susceptibles de porter les armes et d’aller à la guerre, car ils sont miliciens d’office. Toutefois, être milicien ne signifie pas que tous disposent d’un fusil, car peu sont réquisitionnés pour faire partie d’une expédition guerrière ; seul un milicien sur trois possède une arme à feu en 1681 et cette proportion tombe à un sur cinq vers 1750. De fait, être milicien c’est aussi prendre soin des champs de ceux qui partent. Qui plus est, celui qui possède un fusil doit se procurer la poudre et le plomb nécessaires pour aller à la chasse ; voilà donc un autre argument dissuasif !

Du gibier à poil au menu ?...

Compte tenu de ce qui précède, jusqu’à quel point le gros gibier faisait-il partie du régime alimentaire ? Si à l’Hôtel-Dieu de Québec, les Augustines offrent de façon régulière de l’orignal à leurs malades durant les années 1660, force est de constater qu’après 1670, cette viande se fait rare et qu’au 18e siècle, il n’y en a plus aucune mention. Et ce constat vaut pour l’ensemble de la colonie.

Les fouilles archéologiques couvrant près d’une quarantaine de sites confirment cela puisque dans les sites du 17e siècle, les ossements de mammifères sauvages représentent 18 % du total et, pour le siècle suivant, ce pourcentage s’abaisse à 3 % et se maintient pour les sites du début du 19e siècle. Au sommet des viandes favorites du 17e siècle trône le roi de la forêt, l’orignal, dont la plupart des parties se consomment, notamment le mufle ; toutefois il faut préciser que ces ossements se retrouvent dans des sites éloignés des centres urbains comme le fort Chambly. Le seul animal sauvage qui se retrouve dans la casserole dans les cuisines urbaines ou rurales du 17e siècle comme du 19e est le lièvre, disponible soit au marché, soit pris au collet.

Plutôt du gibier à plumes !

Le gibier à plumes subit moins les effets de la déforestation que le gibier à poil. Et au sommet des délices se situe la tourte, espèce de la famille des pigeons aujourd’hui disparue, dont les bouchers de Québec se plaignent, car elle est facilement capturée ou chassée. Les cahiers de compte d’individus et d’institutions les dénombrent par dizaines, voire par centaines, aux 18e et 19e siècles. Les bouchers avaient probablement raison de se plaindre ! Les ossements retrouvés confirment ce scénario alors que, cette fois, le gibier à plumes se veut beaucoup plus important que les espèces domestiques. Néanmoins les oiseaux ne constituent qu’un complément au régime alimentaire, car le gibier, quel qu’il soit, ne constitue qu’un apport d’appoint au régime alimentaire. Phénomène surprenant que ce faible apport du gibier au menu ? Non pas, car cette réalité est la même partout dans toutes les nouvelles colonies fondées au 17e siècle.

Recette : Longe de gibier, sauce poivrade

De tous les gros gibiers consommés dans la colonie au 17e siècle, l'orignal se classe premier quoiqu’à l'instar des Autochtones, les colons ne dédaignent pas l'ours de temps à autre. À l'occa­sion, ils consomment aussi le caribou parce que le caribou des bois se retrouve assez fréquemment dans la vallée laurentienne à cette époque. On apprécie aussi à l’occasion le wapiti qu'on nomme « vache sauvage », animal assez commun dans l'est du Canada au 17e siècle, notamment dans la région de Montréal, mais aujourd'hui il ne subsiste que dans l'ouest du pays.

Ingrédients

1 rôti de gros gibier de 2 kg (4 à 5 lb)

Lard à larder

Sauce

115 ml de vinaigre (1⁄2 tasse)

5 ml de sel (1 c. à thé)

1 petit oignon ou 1 ciboule haché

1 zeste d'orange ou de citron

5 grains de poivre noir concassés

Préparation

On peut soit faire rôtir à la broche à l'extérieur sur le barbecue ou au four. Il faut d'abord larder la viande à l'aide d'une aiguille à larder ou encore en faisant une incision avec la pointe d'un couteau. Insérer le thermomètre à viande et enfiler sur la broche. Faire fondre un peu de gras de porc et en arroser la viande pendant la cuisson. Il faut compter environ 1 heure 30 à 2 heures de cuisson pour obtenir une cuisson médium saignant (57 - 62o C – 135 - 145o F au thermomètre). Si vous favorisez la cuisson au four, vous pouvez saisir la viande à 400o F environ 20 minutes puis abaisser la température à 300o F pendant 90 minutes ou environ jusqu’à ce que le thermomètre enregistre la température indiquée plus haut. Pour préparer la sauce, cuire à feu doux le vinaigre, le sel, l'oignon haché et le zeste pendant 15 à 20 minutes. Ajouter le poivre concassé 5 minutes avant la fin de la cuisson. Trancher finement. Servir avec des légumes d’accompagnement à votre choix.

Provenance : François de La Varenne, Le cuisinier français, 1670