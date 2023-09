La Petite et le Vieux: Gildor Roy et Vincent-Guillaume Otis tournent à Québec

Ça tourne dans les rues de Québec. En plus de Phénix, qui met en vedette Evelyne Brochu, un autre long métrage est actuellement en chantier dans le quartier Saint-Jean-Baptiste, La Petite et le Vieux, avec Gildor Roy et Vincent-Guillaume Otis.

Marilyn Castonguay est l’autre tête d’affiche de cette adaptation du roman de Marie-Renée Lavoie, dotée d’un important budget de 5,6 millions de dollars et qui est réalisée par Patrice Sauvé (La vie, la vie, Victor Lessard, La faille).

Durant les 29 jours de tournage prévus d’ici la fin octobre à Québec, l’équipe de La Petite et le Vieux se déplacera aussi dans Limoilou, près de Montmorency, à Lévis et à Tewksbury, révèle la productrice Sonia Despars.

« C’est un film d’époque, ça se passe dans les années 1980. Ça ajoute un peu de difficultés, mais la ville de Québec est vraiment efficace. Toutes les pancartes modernes ont été retirées dans Saint-Jean-Baptiste », signale la cofondatrice de la société de production de Québec Parallaxes.

Une journée de tournage est aussi prévue à La Havane, une fois le travail terminé à Québec.

Photo de Yan Turcotte fournie par TVA Films

Cohabitation

Il est assez rare que des tournages de longs métrages cohabitent dans la capitale, comme c’est le cas de Phénix et de La Petite et le Vieux.

Sonia Despars affirme avoir tenté d’éviter cette situation en tournant au printemps, mais le financement n’était pas bouclé.

L’enjeu est celui de la disponibilité de la main-d’œuvre locale. Avec deux films en production en même temps, « il faut faire venir plus de gens de Montréal », dit-elle.

Recrue à surveiller

Articulé autour de la rencontre entre une gamine à l’imaginaire débordant et un nouveau voisin « bourru qui cache un cœur tendre », La Petite et le Vieux marquera les débuts à l’écran de Juliette Bharucha, une recrue de 12 ans.

Photo de Yan Turcotte fournie par TVA Films

Originaire de Québec, elle a survolé le processus d'audition, indique Mme Despars.

« On a découvert une belle petite pépite de la région. On ne l’a pas choisie parce qu’elle vient d’ici, elle s’est vraiment battue en audition. Nous en avons fait trois ou quatre et, chaque fois, elle était encore meilleure. »

La Petite et le Vieux devrait aboutir sur les écrans du Québec en 2024.