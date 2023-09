Le Québec: une terre d’accueil de prédilection pour la diaspora marocaine depuis la Deuxième Guerre mondiale

Le séisme qui a frappé le Maroc le 8 septembre a soulevé un élan de solidarité dans la communauté marocaine du Québec, qui a rapidement mis en place des campagnes de financement pour venir en aide aux survivants.

Selon le plus récent recensement de Statistique Canada, c’est au Québec qu’on retrouve 82 % des immigrants marocains installés au Canada, soit environ 86 000 personnes. 6 sur 10 sont installés à Montréal et 13 % à Laval.

« Il y a un attachement particulier des Marocains et Marocaines pour le Québec et particulièrement pour Montréal depuis la vague d’immigration qui a suivi la Deuxième Guerre mondiale », commente l’historienne Yolande Cohen, professeure à l’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle-même d’origine marocaine.

Comme nombre de ses compatriotes, Mme Cohen est arrivée au Canada, où sa famille s’était installée, dans les années 1970. Ce sont ses deux cousins qui avaient découvert Montréal comme touristes à l’occasion d’Expo 67. « Ils ont tellement aimé la ville qu’ils ont voulu s’y installer. Mes parents et mes frères ont suivi », dit Mme Cohen avec amusement.

Photo Edward Hillel

Le français et les universités...

Le Maroc a son pavillon à l’Exposition universelle, ce qui attire de nombreux visiteurs. À la suite de l’événement, « des étudiants et étudiantes d’origine maghrébine de même que des personnes issues du monde des affaires et du monde artistique affluent dans la province », peut-on lire dans l’Encyclopédie canadienne.

La langue française est un élément qui attire les aspirants à l’immigration canadienne d’origine marocaine, souligne l’autrice de l’article, Marine Caleb. « Les immigrants ont longtemps choisi Montréal en raison de son caractère francophone, mais cette réalité pourrait changer chez les plus jeunes au profit de l’anglais », commente la diplômée en études internationales jointe au Liban.

En tout cas, les étudiants marocains continuent de venir séjourner à Montréal pour leurs études supérieures, particulièrement depuis que Québec et Rabat ont signé un accord de coopération qui facilite les échanges en 1979.

Library of Congress / Domaine public

Modèle d’intégration

Le Québec est encore perçu par les Marocains comme la « porte de l’Amérique et au rêve américain », ajoute Yolande Cohen.

Si sa famille était d’origine juive, les immigrants marocains qui afflueront vers le Québec à partir de 1990 seront plutôt de confession musulmane.

Le parcours de cette mère de famille, universitaire décorée de la Légion d’honneur française et membre de la Société royale du Canada, est un bel exemple d’intégration. Dès son arrivée au Québec, elle enseigne à l’Université du Québec à Rimouski et à l’UQAM, tout en participant à la fondation de Vélo Québec, du Regroupement des femmes du Québec et de Montréal écologique. En 1994, elle est candidate à la mairie de Montréal. Elle perd aux mains de Jean Doré.

L’immigration marocaine au Québec en bref

85 940 personnes

53 230 personnes sont nées au Maroc

33 % des personnes d’origine marocaine sont âgées de 25 à 44 ans

62,5 % habitent Montréal

13 % habitent Laval

10,8 % habitent la Montérégie

97,7 % connaissent la langue française

40,6 % ont un diplôme universitaire

26,4 % travaillent dans le secteur de la vente et des services

16,4 % travaillent dans le secteur des Affaires, de la finance et de l’administration