Les meilleurs endroits de l’Ouest-de-l’Île pour acheter des objets d’occasion

C’est le moment de l’année où il fait bon de prendre l’air le long des berges à l’extrémité ouest de l’île de Montréal ! On en profite pour chiner dans des boutiques qui foisonnent de trouvailles à petits prix.

Boutiques d’occasions pour Nova

Le projet d’une résidente et d’un groupe de bénévoles, qui ont ouvert une boutique d’articles de seconde main à Sainte-Anne-de-Bellevue en 1998, Le Coin des Trouvailles, est devenu aujourd’hui une fondation et a donné naissance à cinq autres magasins, à Beaconsfield, Pointe-Claire, Kirkland et trois à Sainte-Anne-de-Bellevue. Deux enseignes sont dédiées aux livres, deux se divisent en friperie et divers petits articles pour la maison et les deux magasins de Beaconsfield et Kirkland proposent des meubles.

Photo fournie par Natalie Sicard

Tous les profits récoltés par la vente de dons de marchandise – mobilier, petits meubles, objets de collection, lampes, antiquités, décorations, articles de cuisine, linge de maison, petits électroménagers, vêtements, jouets – permettent à l’OBNL « Fondation d’Entraide en Santé des Bénévoles de Sainte-Anne » de promouvoir et de financer des soins de santé aux personnes âgées et vulnérables du territoire.

Photo fournie par Natalie Sicard

Photo fournie par Natalie Sicard

Photo fournie par Natalie Sicard

Une belle initiative et plein de trouvailles à petits prix.

Le Brocanphile, Île Perrot

Une caverne d’Ali Baba, aux allures de cabinet de curiosités, qui déborde d’articles en tout genre : bibelots, vases, poteries, vaisselle... On y trouve une grande collection de tasses et soucoupes, fruit de la collecte sur plusieurs années du sympathique propriétaire, Élie-Dominique, en vue de l’auberge que comptait ouvrir sa fille un jour. Le projet n’ayant pas eu lieu, il a décidé d’ouvrir sa boutique il y a sept ans. On admire aussi dans celle-ci une collection de près de 400 tableaux, accrochés par thème – scènes maritimes, femmes, style impressionniste, fleurs, natures mortes. Des originaux ? « Certainement ! Je n’ai que quatre reproductions », lance cet artisan en ébénisterie et en maroquinerie, amoureux de l’art et philanthrope (d’où le « phile » dans le nom de sa boutique). Une partie des profits (20 % du prix des étiquettes blanches, 50 % des rouges) va directement à un orphelinat en Haïti, car il parraine cinq jeunes filles.

Photo fournie par Natalie Sicard

En continuant un peu plus loin, en Montérégie, via la 132 Ouest, les amateurs du style rococo ou provincial français feront de charmantes découvertes à Lepetittrain Dubonheur à Ormstown. Une curieuse boutique où l’on trouve de ces lampes surdimensionnées au style plutôt coloré. Puis à Huntingdon, la boutique Rose Jeanne Brocante offre un peu de tout, dont beaucoup de vaisselle antique et vintage.

Photo fournie par Natalie Sicard

Photo fournie par Natalie Sicard

Pour en savoir plus et connaître les adresses :