Un potentiel trio destructeur à Detroit

Les attentes sont relativement élevées dans le camp des Red Wings de Detroit, puisqu’ils n’ont pas participé aux séries éliminatoires depuis 2015-2016. Cependant, avec l’ajout de nouveaux joueurs, dont Alex DeBrincat, l’entraîneur-chef des Wings, Derek Lalonde, fonde beaucoup d'espoir en son équipe.

Celui-ci a d’ailleurs des idées très intéressantes pour favoriser l’envol de sa formation. Au cours de la première journée de leur camp d’entraînement, jeudi, il a ainsi a réuni Dylan Larkin, Lucas Raymond et le nouveau venu au sein d’un même trio.

• À lire aussi: Un joueur russe de la LNH ne regrette nullement son opposition à la guerre en Ukraine

• À lire aussi: Le proprio des Sénateurs ne cache pas son fort enthousiasme

«Ce sont trois joueurs très talentueux. Nous voulions qu'ils passent une journée ensemble et ils ont accompli de très bonnes choses, surtout sur des entrées et des sorties de zone. Ils sont également très rapides. Nous ne sommes pas du tout attachés à une ligne, mais c’était seulement un essai pour le premier jour», a déclaré le pilote dont les paroles ont été reprises par le quotidien «Detroit Free Press».

Son coéquipier Dylan Larkin a une bonne idée du potentiel de l’attaquant DeBrincat; tout comme lui, il est natif du Michigan.

«Je le connais depuis longtemps et il ne fait que marquer. Nous savons tous ce qu'il apporte. Je pense que son sens du hockey est très sous-estimé. C'est un très bon joueur de hockey», a déclaré le capitaine des Red Wings.

Une offensive bien garnie

Le directeur général Steve Yzerman n’a pas chômé pendant la saison estivale. En plus d’avoir ajouté DeBrincat et Klim Kostin via une transaction, il a été actif sur le marché des joueurs autonomes avec l’ajout de plusieurs éléments, entre autres JT Compher, Daniel Sprong et Christian Fischer.

À l’ouverture du camp, Compher formait un trio en compagnie de Sprong et de Robby Fabbri, tandis qu’Andrew Copp était réuni à Michael Rasmussen et David Perron. Le pilote de la formation du Michigan croit que ces ajouts permettront aux Wings de connaître du succès sur le plan offensif.

«Nous avons besoin de marquer plus de buts, c'est évident par rapport à notre position de l'an dernier et nous essayons de le faire. Quand on ajoute des éléments, les gars sont enthousiastes. [...]. La saison dernière, nous avons joué beaucoup d’excellents matchs, mais on n'a pas été capable de marquer au moment opportun», a ajouté Lalonde.