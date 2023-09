Marée montante chez les Alouettes

Les Alouettes de Montréal ont peut-être subi quatre défaites consécutives avant d’affronter les Stampeders, samedi à Calgary, mais la marée monte.

J’ai d’abord retenu beaucoup de positif de la défaite de 23 à 20 subie contre les Argonauts de Toronto, la semaine dernière, à Montréal. Puis, après Calgary, la troupe de l’entraîneur-chef Jason Maas affrontera deux fois le Rouge et Noir d’Ottawa, puis les Eskimos d’Edmonton d’ici la mi-octobre.

Comme un athlète se préparant pour les Jeux olympiques, il est important pour une équipe de football d’atteindre son plein potentiel au bon moment. Dans le cas des Alouettes, je sens qu’ils vont arriver à leur summum, autant offensivement que défensivement, à temps pour les éliminatoires.

La marée monte chez les Alouettes, tout comme l’enthousiasme des partisans. Dans le match contre les Argonauts, il fut un moment où le son était ahurissant au stade Percival-Molson. Ça me rappelait l’époque où je jouais avec les Stampeders et qu’on affrontait Anthony Calvillo et ses coéquipiers à Montréal.

Vendredi dernier, spécialement durant le troisième quart, c’était fou ! Tout le monde était debout au stade Percival-Molson pour encourager les Alouettes.

Du jeu physique

Le club montréalais a prouvé qu’il peut jouer de manière très physique. Sur l’unité défensive, le retour d’Avery Williams est important tout comme l’arrivée de Darnell Sankey.

On sent aussi une belle progression au niveau du système offensif. Sans être le plus flamboyant, le quart-arrière Cody Fajardo garde le contrôle, puis le receveur de passes Austin Mack ne semble jamais intimidé, peu importe l’adversaire.

Après un passage à vide au cours des dernières semaines, tout est en place pour que la marée monte. Je dirais même qu’il y a peut-être un tsunami qui se prépare.

Devancer les Tiger-Cats

À court terme, les Alouettes, avec une fiche de 6-7, doivent s’assurer de gagner leur part de matchs d’ici la fin de la saison afin d’obtenir l’avantage du terrain pour la demi-finale de l’Est, fort possiblement contre les Tiger-Cats de Hamilton (6-7).

En plus du duel entre Montréal et Calgary, en après-midi, la journée de samedi se poursuivra d’ailleurs, en soirée, avec une rencontre entre les Tiger-Cats et les Argonauts.

Chapeau Benjamin !

Pour conclure cette chronique, je tiens à attirer l’attention sur un Québécois évoluant plutôt dans la NFL, soit Benjamin St-Juste des Commanders de Washington. Dimanche dernier, St-Juste a réalisé un jeu déterminant en fin de match pour permettre à son équipe de l’emporter 35 à 33 contre les Broncos de Denver.

L’adversaire tentait ainsi de créer l’égalité, grâce à une conversion de deux points, mais c’est le Québécois qui s’est interposé pour empêcher le jeu. Le Québec peut être fier de Benjamin !

Propos recueillis par Benoît Rioux