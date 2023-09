Personne n’a redonné autant à la LHJMQ que Patrick Roy

La création du trophée Patrick-Roy par la Ligue de hockey junior majeur du Québec va de soi. Car sans rien enlever aux autres, aucun autre ancien joueur québécois de la Ligue nationale n’a fait autant pour ce circuit que l’ancien directeur général et entraîneur des Remparts de Québec.

Roy a redonné au centuple à la ligue dans laquelle il a commencé à faire son nom. Il n’était pas exactement un joueur étoile avec les Bisons de Granby, qui tiraient le diable par la queue à ses trois saisons avec eux.

Il ne possédait pas la technique qui est devenue plus tard sa marque de commerce grâce aux compétences de son gourou François Allaire. Mais sa force de caractère n’échappait à personne.

C’est ce qui avait incité Serge Savard et André Boudrias à le repêcher au troisième tour en 1984 avec un choix obtenu des Jets de Winnipeg en retour de Robert Picard.

Patrick était soumis à des bombardements en règle tous les soirs avec les Bisons.

Sa moyenne de buts accordés s’est élevée à 5,55, 4,44 et 6,26, mais il n’a jamais baissé les bras. Daniel Bouchard, son idole chez les Nordiques, lui avait d’ailleurs dit lors d’une visite surprise chez lui, à l’occasion de son anniversaire de naissance, que l’idéal soit qu’il se retrouve avec une équipe faible au niveau junior.

Question de voir beaucoup de rondelles.

Du caoutchouc, Roy en a vu à en dégager la senteur à Granby !

Photo Pascal Huot, Agence QMI

Un pionnier

Ses succès avec le Canadien et l’Avalanche en ont fait la référence chez les gardiens de la Ligue nationale.

Le Québec était la pépinière des gardiens au style papillon. Les jeunes portaient le numéro 33, incluant Manon Rhéaume. Ce fut l’époque dorée des gardiens québécois.

La LHJMQ se devait de rendre hommage à Roy de façon tangible.

Si Guy Lafleur en a été son plus grand joueur et ambassadeur, Roy aura été son plus grand allié.

Sa passion du hockey l’a poussé à refaire des voyages en autobus et à manger des repas sur ses genoux après avoir goûté pendant de longues années au mode de vie moelleux de la Ligue nationale. Ça prend de la volonté et un amour sans réserve pour son sport pour se soumettre à un tel régime.

Le tempérament bouillant de Roy l’a mis dans l’embarras plus d’une fois, mais il s’est adapté aux nouvelles réalités du hockey.

Aujourd’hui, il fait partie de ceux qui estiment que les bagarres n’ont plus leur place sur la glace.

Le connaissant, il sera le premier à défendre la position de la LHJMQ face à ceux qui lancent à hauts cris que le circuit fait rire de lui avec son règlement visant à enrayer les batailles.

La LNH n’y échappera pas

Pourtant, les ligues de l’Ontario et de l’Ouest sont les deux dernières à tolérer les combats.

Le hockey européen n’a jamais accepté ce genre de chose et il en est de même au niveau universitaire américain qui fournit un nombre sans cesse grandissant de joueurs à la LNH.

La OHL et la WHL ne doivent pas faire peur tant que ça à la LHJMQ non plus. Les quatre dernières éditions de la Coupe Memorial ont été remportées par des équipes de la LHJMQ.

Comment peut-on demander à des jeunes de 16 à 20 ans de jeter les gants ?

Ils ne veulent rien savoir de ça.

Ce n’est pas à eux de policer le jeu, mais aux dirigeants qui sont des adultes, rappelons-nous. Ce n’est pas être peureux que de ne pas vouloir se battre. Il y a la boxe et les arts martiaux pour ça. Le changement est en train de se faire et la Ligue nationale n’y échappera pas.

Patrick Roy l’a compris avec le temps. Il a fait un travail irréprochable avec les Remparts, ces dernières années. Ses joueurs adoraient jouer pour lui. Roy a su leur inculquer de bonnes valeurs.

Recevoir le trophée Patrick-Roy sera une belle distinction pour les gardiens qui en seront honorés.