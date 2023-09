10 actions qui prépareront votre terrain pour l’hiver

Taillez les branches de vos arbres et arbustes

Réduisez les risques qu’une branche morte ou glacée tombe et abîme votre maison ou une installation. Déposez aussi de 7 à 10 centimètres de paillis au pied de vos arbres et arbustes pour retenir la neige et les protéger du froid et des variations brusques de température. Profitez-en pour en mettre de 3 à 5 centimètres autour des vivaces et des annuelles.

Ensemencez la pelouse

Le début de l’automne est idéal pour ensemencer votre pelouse aux endroits morts ou clairsemés. Retirez la zone dégarnie, ajoutez un mélange de terre et de compost, puis semez.

Arrosez votre haie de cèdres

Votre haie a besoin de 2,5 centimètres d’eau chaque semaine. Il lui faudra des réserves lors des journées ensoleillées d’hiver, quand la photosynthèse agira. Arrosez-la en abondance pour limiter le brunissement de ses aiguilles. Et n’oubliez pas d’arroser vos arbustes à feuilles.

Étendez de l’engrais automnal

L’engrais automnal aide vos végétaux à emmagasiner assez de réserves pour affronter les froids hivernaux. Le potassium qu’il contient renforcera vos végétaux et leur donnera un nouveau souffle pour l’an prochain.

Créez des pentes positives

Puisque le gel réduit la capacité d’absorption d’eau par le sol, il faut de bonnes pentes pour canaliser et éloigner l’eau de la maison. Vous réduirez ainsi les risques d’infiltration et de sinistres.

Protégez vos végétaux

Protégez vos rosiers et jeunes arbustes, tout comme ceux exposés aux vents et ceux qui risquent d’être écrasés par la neige. Attendez par contre que toutes les feuilles soient tombées. Une protection précipitée risque de surchauffer vos végétaux. Attachez leurs branches avec de la corde de jute, puis couvrez le tout avec des toiles de jute ou en géotextile blanc. Évitez les sacs de plastique. Ils emprisonnent l’humidité et favorisent le pourrissement. Évitez aussi les sacs de polythène et les toiles géotextiles noires. Ils étoufferont et abîmeront à jamais les arbustes. Enfin, protégez le tronc de vos arbres et arbustes avec des gaines en plastique anti-rongeurs.

Coupez vos vivaces

Couper vos vivaces l’automne leur donnera une meilleure croissance le printemps suivant. Rabattez-les entre 7 et 10 centimètres du sol, puis engraissez-les avec du compost qui nourrira la plante et le sol. Ne coupez les graminées qu’après la fonte des neiges, car elles nourriront les oiseaux l’hiver. Attendez aussi le printemps pour couper vos nouveaux végétaux ou les espèces fragiles.

Plantez vos bulbes

Avant les premiers gels et quand la température chute sous les 15 degrés, plantez chaque bulbe à floraison printanière (jacinthes, crocus, narcisses, jonquilles, tulipes...) à une profondeur égalant trois fois son diamètre et avec entre chacun un espace de trois fois sa largeur, la partie pointue axée vers la surface.

Ramassez vos feuilles mortes

Conserver trop de feuilles mortes risque d’affaiblir la pelouse durant l’hiver, à condition de les broyer à la tondeuse et d’en étendre une fine couche. Agissez ainsi avec les rognures de gazon afin que l’herbicyclage nourrisse le sol. En faible quantité, les feuilles mortes protègent les végétaux. Cependant, les amas de feuilles ou de bois attirent les petits rongeurs et les fourmis, qui s’y terreront.

Coupez la pelouse

La hauteur idéale pour la dernière tonte est d’environ cinq centimètres du sol. Tondez dès que le sol gèle la nuit. Ainsi, vous empêcherez la vermine de dévorer toute l’herbe. Aussi, le soleil se rendra plus facilement à la racine, empêchant la pelouse de brunir. De plus, les feuilles tombées n’y resteront pas prises. Récoltez les résidus d’herbe pour éviter d’étouffer la pelouse. Aérer le sol aidera également celle-ci à retrouver la santé après l’hiver.