PITRE, Gérald



À l'hôpital Anna-Laberge de Châteauguay, en ce 17 septembre 2023 est décédé M. Gérald Pitre de la Ville de Mercier, fils de feu "Chevalier" Pitre et de feu Belma Pitre.Il laisse dans le deuil son épouse des 68 dernières années madame Agathe Dulude, son fils Benoît (Johanne Pitre), ses filles Sylvie (Jean Lizotte), Lynda (Robert Pilon) et Martine (Richard De Sève), ses soeurs Grace, Janine, tous ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses nièces, neveux, nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances au salon funéraire :4 RUE VERVAIS, MERCIER450-699-1717 www.rfmtheriault.cale samedi 30 septembre 2023 de 10h à midi suivi de l'inhumation au cimetière de Mercier.Un grand remerciement au personnel de l'hôpital Anna-Laberge. Comme des anges gardiens vous avez su vous assurer du bien-être de notre père, tout au long de son séjour, jusqu'au dernier moment. Nous manifestons une gratitude au Dr Parent qui s'est assuré de préparer son départ en toute quiétude et sérénité. Vous avez su faire preuve de beaucoup de bienveillance et d'humanité.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.