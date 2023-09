THOUIN, Yves



Le 10 septembre 2023, à l'âge de 70 ans est décédé M. Yves Thouin, fils de feu de Raymond Thouin et feu Madeleine Jean.Il laisse dans le deuil, sa conjointe Fannie Jobin, sa fille Marie-Chantal et sa petite-fille Abigaëlle Luzincourt, ses frères et soeurs: Jean (Shirley Campbell), Marie-Andrée (Jacques Forgues), Luc (Suzanne Richard), feu Gilles (Claudette Rousseau), Raymonde (Claude Gariépy ), Audette (Pierre Tellier), Louis ( Josée Tellier), Élyse (Sylvain Guénette), ses beaux-parents: Micheline et André, ainsi que Martin (Valérie Martineau) et de nombreux neveux, nièces, parents et amis.La famille vous accueillera pour célébrer la vie de Yves, dimanche le 1er octobre 2023, de 14h à 19h au Club de Golf L'Épiphanie au 200 Chemin du Golf, L'Épiphanie, 450-588-2234.