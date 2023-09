LEGAULT, Rachel



Au centre hospitalier de Lakeshore de Pointe-Claire est décédée à l'âge de 75 ans, le 12 septembre 2023 madame Rachel Legault, fille de feu Hervé Legault et de feu Claudia Legault et soeur bien-aimée, feu Sylvie Legault.Elle laisse dans le deuil des cousines, des cousins, et des amis.Merci au personnel du Centre hospitalier de Lakeshore pour les bons soins prodigués.Les condoléances seront offertes à l'église St-Joachim de Pointe-Claire, au 2 avenue Sainte-Anne, Pointe-Claire, le mardi 3 octobre 2023, à 12h00. Une cérémonie religieuse suivra à 13h00 en présence du corps. L'enterrement s'effectuera au Cimetière Jardin du Souvenir, situé au 400 boul. Saint-Jean, Pointe-Claire, Québec, Canada, à 14h00.Toute marque de sympathie peut se traduire par un don au Centre hospitalier de Lakeshore ou à tout autre organisme de votre choix.COLLINS CLARKE MacGILLIVRAY WHITE