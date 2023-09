ROUÉ, Guillaume



C'est avec douleur que nous vous annonçons le décès de notre fils adoré, Guillaume Roué, le 16 septembre 2023, à l'âge de 21 ans.Il laisse dans le deuil ses parents Mme Florence Thépaut et M. Lionel Roué, son frère Stevan (Sandrine), sa mamie Rose, son papi (feu sa mamie de Guilers), sa tante Edith (Bernard), son oncle Stéphane (Véronique), ses cousins Florian, Vincent et Titouan, sa cousine Julie ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra vos condoléances au :SAINTE-JULIE, QC, J3E 1W7Tél. 450 467-4780 www.salondemers.comle vendredi 29 septembre 2023 de 14h à 17h. Un hommage aura lieu à 16h au salon.