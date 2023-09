HOUDE, André (né Thomas)



De Laval, le 7 septembre 2023, à l'âge de 87 ans, est décédé M. André Houde (né Thomas), époux de Mme Jocelyne Lamarre.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Brigitte (Jean-Marie), son fils Normand, ses petits-enfants Myriam, Audrey et Samuel, ses futurs arrière-petits-fils Arnaud et Thomas, sa soeur Reina, ses beaux-frères et ses belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 29 septembre 2023 de 14h à 17h et de 19h à 21h aux :FABREVILLE, LAVAL450-473-5934www.rfgoyer.comLes funérailles auront lieu le samedi 30 septembre 2023 à 14h en l'Église Saint-Ferdinand (3250, rue Esther, Laval). La famille sera présente à compter de 13h afin de recevoir les condoléances.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société canadienne du cancer.