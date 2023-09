SIGOUIN (GAGNON), Pierrette



À Rosemère, le 15 septembre 2023, est décédée à l'âge de 88 ans, Mme Pierrette Gagnon, épouse de feu M. Jean-Claude Sigouin.Elle laisse dans le deuil ses enfants Normand (Carole), Alain (Michèle), Mario (Manon), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs Pauline, Jean-Guy, Robert, Jacqueline, Daniel, ses beaux-frères, belles-soeurs, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 28 septembre 2023 de 10 h à 14 h à la :DESROSIERS ET FILS INC.10 DE MARTIGNY ESTST-JÉRÔMEUne cérémonie de dernier adieu aura lieu au salon à 14 h, suivra l' inhumation au cimetière de St-Jérôme.