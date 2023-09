MORIN, André



C'est avec regret que nous vous annonçons le décès de monsieur André Morin, survenu le 31 août 2023, à l'âge de 86 ans.Il laisse dans le deuil son amour Vicky Roussel, sa soeur Rose Marie, ses beaux-frères et ses belles-soeurs, ses nombreux neveux et nièces, ainsi que plusieurs amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 29 septembre 2023, de 16h à 21h et le samedi 30 septembre 2023, de 9h à 10h30 à laLes funérailles seront célébrées le samedi 30 septembre dès 11h en l'église Bon-Pasteur au 400, rue Laurier, Laval, H7N 2P6.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer et à la Fondation Maxime-Letendre.