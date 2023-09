QUINN, Patrick Anthony



Patrick Anthony Quinn "Fuck Around" est décédé subitement le 16 septembre 2023 à l'âge de 54 ans.Patrick a été précédé par son père Frank et sera immensément manqué par sa mère Carol.Il sera manqué par sa conjointe Lucy, son chien Patch et son chat Izzy, ainsi que son frère Kevin (Francine) et sa soeur Kelley-Ann, plusieurs neveux et nièces et par-dessus tout, sa très grande amie Darlene "City Wife".Patrick a toujours vécu la vie à fond et dans ses propres mots:La famille recevra les condoléances le samedi 30 septembre 2023 de 11h à 17h au salon de lasuivi d'une Célébration de la vie au Manoir St Sauveur (246 Ch. du Lac-Millette).