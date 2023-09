MARTINEAU Lisette (née Arpin)



Au CHUM de Montréal, le 15 septembre 2023, à l'âge de 76 ans, suite à un cancer, est décédée Mme Lisette Arpin, épouse de M. Jean-Pierre Martineau.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Stéphane (Suzie) et Patrick (Nathalie), ses petits-enfants: Émilie, Mathis, Mathis et Christophe, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 30 septembre 2023 de 13h à 16h au :Une cérémonie suivra à 16h.