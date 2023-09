LAPLANTE BEAUDRY

Huguette



Le 20 août 2023, à l'âge de 88 ans, est décédée madame Huguette Laplante Beaudry, épouse de feu Pierre Beaudry.Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs: Jacqueline (Eugène), feu Robert (feu Pauline), feu Richard (feu Jacqueline), Monique (feu Gilles), Claude (feu Suzanne) et Marcel (Michèle); ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 30 septembre 2023 de 9h à 12h. Une cérémonie suivra à 12h en la chapelle du complexe funéraire: