LALIBERTÉ, Roger "Dada"



Roger est né à Jonquière. Il avait l'esprit d'un entrepreneur. À son arrivé à Montréal il a travaillé à Radio-Canada et par la suite il s'est dirigé dans la production et direction de ses films qui étaient pour les jeunes. Son dernier film était "un MAP à l'université".Il était le frère de : Pauline Laliberté (feu Archibald Tait), feu Claude (Adrienne Lavoie), feu Guy (Gisèle Tremblay) et de Ginette Laliberté (Dennis Kosh). Il laisse également ses neveux Alain, Éric, André (feu Martin), un ami Mario Jean, sa petite-fille Julie Mendoza (Jonathan Belloso, Thalia Belloso,Camilia Belloso), son fils adoptif Luis Mendoza et Pompom son chien adoré.La famille recevra les condoléances en présence de l'urne le samedi 30 septembre 2023 de 13h à 16h au :3198 RUE ONTARIO ESTMONTRÉAL, H1W 1P2, 514-527-4126(stationnement et rampe d'accès disponible)Un hommage sera fait vers 15h30.