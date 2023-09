À VOIR : les partisans des Yankees expriment leur mécontentement

Les partisans des Yankees de New York sont réputés pour être durs envers les joueurs et le personnel de l’équipe et ils en ont fait la démonstration lors d’un match au Yankee Stadium vendredi soir face aux Diamondbacks de l’Arizona.

Au terme d’une saison difficile, quelques amateurs qui sont frustrés du rendement de leur équipe ont scandé un chant envers le directeur général des Yankees, Brian Cashman, de type « fire Cashman » qui signifie «congédier Cashman».

Fire Cashman chants throughout the bleachers tonight pic.twitter.com/k6FGjy5lJP — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) September 22, 2023

Le joueur vedette de l’équipe new-yorkaise Aaron Judge a dit comprendre le mécontentement des amateurs.

«Les partisans ne sont pas heureux. Ils y en ont qui viennent tous les soirs et qui dépensent beaucoup d’argent pour nous voir gagner des matchs et cette année, ce n’est pas le cas», a déclaré Judge, dont les paroles ont été reprises sur le «New York Post».

En décembre dernier, les Bombardiers du Bronx ont signé une nouvelle prolongation de contrat de quatre ans avec Cashman. Il occupe cette fonction dans l’organisation depuis 1998.

New York est en voie de rater les séries éliminatoires pour la première fois depuis la saison 2016 en dépit d’un dossier de 78-76. Avec sept matchs à faire au calendrier régulier, ils accusent un retard de six matchs pour la dernière place parmi les équipes repêchées dans la Ligue américaine.