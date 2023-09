RIOUX, Gaston



À l'infirmerie de la Résidence-Notre-Dame-de-Richelieu, le 19 septembre 2023, est décédé à l'âge de 92 ans, le père Gaston Rioux, o.m.i., fils de feu Zénon Rioux et de feu Anna D'Amours.Outre sa famille religieuse, le défunt laisse dans le deuil ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs: feu Roger (feu Yolande Paquin), Jean-Claude (Colette Hamelin), Huguette (feu Réal Beaulieu), feu Madeleine (Patrice Labourhice), Denise (feu Pierre Rivard), André (Jacqueline Pélissier), feu Raymond (Jacqueline Rioux), Lise (feu Gilles Brière), Normand (Suzanne Caron), ainsi que de nombreux neveux et nièces.Ses funérailles seront célébrées à la chapelle de la :460, 1RE RUE, RICHELIEUle samedi 30 septembre à 14h00. Ses cendres seront inhumées dans le lot Oblat du cimetière de Cap-de-la-Madeleine à une date ultérieure.