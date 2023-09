SIROIS, Marie-Rose

(née Bouchard)



À l'Hôpital Cité de la Santé, le 26 août 2023, à l'âge de 80 ans, est décédée madame Marie-Rose Sirois (née Bouchard). Elle rejoint son époux monsieur Guy Sirois.Elle laisse dans le deuil ses enfants Josée (Richard) et Joël (Isabelle), ses petits-enfants Nathan, Laurence et Maxime, ses frères, sa soeur, ses beaux-frères et ses belles-soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au :418 BOULEVARD LABELLEROSEMÈRE, QC J7A 3R8le samedi 30 septembre 2023 de 13h à 16h. Une cérémonie suivra dès 16h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.https://cancer.ca/fr