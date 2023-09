Avec «Martin Matte en direct», l'humoriste souhaite se mettre en danger: «Les gens sont ouverts à un humour qui va plus loin, qui est plus croustillant et audacieux»

À 53 ans et 28 ans après s’être engagé dans une carrière à succès sur scène et à la télé, Martin Matte souhaitait se mettre en danger et bosser pour la première fois avec une grosse équipe.

L’humoriste chouchou des Québécois est en ce sens servi par son talk-show Martin Matte en direct puisqu’il devient intervieweur pour la première fois et s’entoure de nombreux collaborateurs pour proposer un rendez-vous « drôle, audacieux et trippant » au grand public.

• À voir: Martin Matte en cinq photos qui rappellent de beaux souvenirs

L’humoriste, comédien, scénariste, producteur et animateur bosse depuis 12 mois sur cette nouveauté de TVA qui est l’une des plus attendues de la rentrée. Il a même perfectionné son rôle d’animateur sur la scène du Bordel, à Montréal, histoire de ne pas construire l’émission en plein vol.

PHOTO DE MICHEL GRENIER FOURNIE PAR TVA

« J’ai bien plus hâte que je suis nerveux. C’est ça mon état d’esprit parce que c’est rodé, testé, choisi, coupé, rajouté. Même le pilote, on l’a analysé avec l’équipe pour voir les choses qu’on avait à améliorer », a-t-il à l’Agence QMI, fier de son plateau installé à l’Espace Saint-Denis, lequel rappelle les talk-shows de nos voisins du Sud et dont les animateurs, tous humoristes comme lui, sont autant d’inspirations.

« On voulait un look grandiose, on voulait que ce soit un gros talk-show en direct à Montréal », a-t-il raconté.

Il a choisi TVA – d’autres réseaux le voulaient aussi – parce qu’il y a présenté sa comédie à succès Les beaux malaises pendant des années. C’était donc tout naturel pour lui de poursuivre sa collaboration avec la chaîne qui, encore une fois, lui a donné « carte blanche ».

« On m’a d’abord offert quelque chose à TVA qui me convenait moyen. C’était plus une quotidienne, mais moi je voulais un talk-show hebdomadaire. Donc je suis allé les rencontrer avec mon idée et ils ont embarqué là-dedans. »

Prolongement de son métier d’humoriste

Martin Matte, qui a connu la gloire grâce à ses trois spectacles acclamés par près d’un million de personnes et à sa série Les beaux malaises – qui a obtenu une moyenne d’écoute de près de 2 millions de fidèles –, voit son arrivée à la barre du talk-show comme la suite logique de son parcours dans l’œil du public. Souhaitait-il se mettre en danger comme quand il s’est lancé seul dans l’écriture des Beaux malaises ? Avait-il besoin d’une bonne dose d’adrénaline en optant pour le direct ?

PHOTO DE MICHEL GRENIER FOURNIE PAR TVA

« Il y a un peu de ça, mais je vois ça comme un prolongement du métier de stand-up que je fais depuis plus de 25 ans. Il y a quelque chose dans la lourdeur de la télé quand ce n’est pas live. C’est laborieux, tu reprends et tout. Là, tu y vas, tu as une heure, tout est très préparé. »

Le choix d’animer un talk-show lui est venu instinctivement. « C’est une des rares beautés de vieillir et de se dire : “je vais prendre le temps et je vais faire ce qui me tente”. Puis j’ai dit : “c’est ça que j’ai le goût de faire ; monter une équipe et monter un talk-show” », a indiqué celui qui a plus souvent travaillé en solo et avec son complice François Avard qu’avec plusieurs collaborateurs. Mais il est heureux de partager les responsabilités, car « c’est un gros bateau d’animer un talk-show, c’est du stock plus que je pensais ».

Martin l’intervieweur

Il admet que la portion entrevue lui « faisait un peu peur » au départ. Mais « c’est maintenant un de [ses] bouts préférés ».

Bien sûr, il y aura des blagues salées et épicées sur le plateau de Martin Matte en direct qui vise la parité pour ses 10 rendez-vous automnaux, avec cinq femmes et cinq hommes comme invités.

« J’ai un petit côté baveux, l’humour qui grafigne un peu, mais je pense que la télé a évolué. Ce type de contenu passe maintenant à 20 h, ce qui n’était pas possible à l’époque des Beaux malaises. Les gens sont ouverts à un humour qui va plus loin, qui est plus croustillant et audacieux, alors je suis bien content. »

Mais quand l’invité – le premier sera Patrick Huard – l’amènera sur un terrain plus intime (ce qu’a fait Arnaud Soly lors du pilote), Martin Matte n’hésitera pas à afficher son côté posé.

« Quand tu fais beaucoup d’humour et que tu tombes dans le sérieux, ça prend une grande profondeur. J’ai beaucoup fait ça sur scène et dans Les beaux malaises. Je pense que ça se transpose aussi dans l’entrevue. Dire : “attends une minute, tu fais une blague, mais tu dois avoir souffert si tu parles de ça”. Oui, ça peut arriver, ça va dépendre de l’invité et du moment. »

Puisqu’il a maintenant « moins de choses à prouver », il peut afficher une plus grande « vulnérabilité ». Il se dit d’ailleurs plus à l’écoute de l’autre et davantage dans l’ouverture.

Parlant du grand cœur de Martin Matte, il poursuit sa mission d’aider les traumatisés crâniens – comme son frère – à travers la Fondation Martin Matte. Deux nouvelles maisons ouvriront d’ailleurs leurs portes prochainement.

Produit par Encore Télévision, en collaboration avec Québecor Contenu, le talk-show Martin Matte en direct sera présenté à compter du jeudi 28 septembre, à 20 h, à TVA.

Un talk-show à l’américaine

Martin Matte ne cache pas son admiration pour les Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel et Stephen Colbert, qui, comme lui, tiennent tous la barre d’un talk-show après avoir brillé sur scène.

Martin Matte en direct aura donc une facture à l’américaine. « On a du stand-up au début, on chronique l’actualité, on a des entrevues, des concepts surprises pour l’invité. On a choisi 10 invités que le public aime beaucoup et on va modeler chaque émission sur eux », a-t-il résumé.

Il y aura un chroniqueur chaque semaine, parfois sur le plateau ou dans un topo. Il y aura également des sorties avec son ami Pierre Brassard, et les humoristes Maude Landry et Kate Levac figurent parmi les collaborateurs.

Et la fiction Le dernier lien, dans laquelle Martin Matte campe un capitaine de bateau aux côtés de Roy Dupuis, Alexis Martin, Isabel Richer et Geneviève Schmidt, est aussi très attendue. « On a eu du plaisir à faire ça ! » a dit celui qui a déjà animé le Gala Les Olivier et à Juste pour rire.

Un autre projet de série télé pour Martin Matte

Il n’est pas exclu que la comédie Les beaux malaises soit éventuellement de retour à TVA, mais pour l’instant Martin Matte a un autre projet de série dans les cartons, en plus de son nouveau talk-show « Martin Matte en direct ».

« J’ai une série télé qui est pas mal avancée. C’est un peu plus dramatique que drôle, malgré qu’il y aurait les deux. Ce serait six heures. Je suis en négociation, donc c’est en train de se concrétiser », a-t-il révélé à l’Agence QMI, disant qu’il y tiendrait encore une fois le rôle principal. « Ce serait sûrement tourné l’an prochain. »

PHOTO FOURNIE PAR TVA

Pour ce qui est d’un autre retour des Beaux malaises, tout est possible pour une version 3.0. « Julie Le Breton m’a déjà dit entre deux prises : “c’est tellement le fun, tu devrais faire un retour aux cinq ans”. Peut-être que dans trois-quatre ans on pourrait voir où sont rendus ces personnages-là. Mon personnage est-il en couple, que lui arrive-t-il ? »

Comme il y va au « feeling », Martin Matte pourrait aussi remonter sur scène pour proposer un quatrième spectacle solo à ses admirateurs, mais ce ne sera pas pour demain.



Martin Matte et la publicité

Martin Matte est connu pour ses publicités marrantes. Il a d’abord été le visage de Honda au Québec et il est associé à Maxi depuis bientôt huit ans.

La chaîne d’épiceries proposera prochainement un nouvel épisode mettant en vedette l’humoriste. « Quand je m’en vais tourner une pub, c’est le même fun que Les beaux malaises. On a une petite équipe et on s’en va faire un petit film », a-t-il dit à l’Agence QMI.

On a tous en tête la pub avec Martin Matte et Koriass, qui rappent sur la fraîcheur des fruits & légumes et de la viande chez Maxi. On se souvient aussi de la pub où Martin parle de son QI plus élevé que la moyenne, ce qui ne l’empêche pas de vouloir profiter des bas prix...

Une clause dans son contrat fait en sorte qu’il doit approuver le concept de chaque pub. « Il faut que j’aille du plaisir, que ce soit drôle et qu’on s’amuse. »