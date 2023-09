BRUNET CAMIRAND

Jacqueline



Le 15 juillet 2023, à l'âge de 95 ans, est décédée paisiblement madame Jacqueline Brunet, de Pointe-Claire, épouse de feu Fernand Camirand.Elle laisse dans le deuil ses filles Michèle (René) et Marie (Pierre), son frère Rénald (Yolande), ses soeurs Louise et Lise (Dr J. Mehta), sa belle-soeur Jacqueline, ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 30 septembre 2023 à 11h, en l'église Saint-Joachim de Pointe-Claire (2, avenue Ste-Anne). La famille recevra les condoléances à l'église dès 10h.Un remerciement spécial au personnel de la Résidence du Château Pierrefonds pour les bons soins prodigués ainsi qu'à la Résidence de soins palliatifs Teresa-Dellar, pour l'avoir si bien accompagnée dans ses derniers moments.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation de la Résidence de soins palliatifs Teresa-Dellar serait apprécié.https://residencesoinspalliatifs.ca/faire-un-don/