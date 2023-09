Burpees : le record Guinness échappe à Samuel Finn

Samuel Finn a tout donné, mais il n’a pas été en mesure de battre le record Guinness de 1010 burpees en 60 minutes.

Il aura effectué 859 burpees au terme d'un effort physique hors du commun.

- À lire aussi : [VIDÉO] Le dernier entraînement de Samuel Finn avant sa tentative de battre un record Guinness

- À lire aussi : [Photos] Il déteste les burpees, mais il en fera 1010!

Même s’il n’a pas atteint son objectif, Samuel Finn tire tout de même beaucoup de positif de cette expérience.

En date de samedi, cet événement lui a permis d’amasser 54 500 $ pour la fondation du cancer des Cerdres du Centre universitaire de santé McGill (CUSM). Cet argent ira directement dans la recherche de cette maladie qui a emporté son frère Cédric à l’âge de 27 ans.

«C’est sûr que j’ai une déception au niveau du résultat, car je n’ai pas atteint mon objectif. Je me concentre sur le positif, car le soutien de la communauté était incroyable. Ça me touche beaucoup et les gens ont été généreux pour la levée de fonds. Mais au niveau de l’exploit en tant que tel, c'est sûr que j’ai un petit goût amer», a déclaré l’athlète de 32 ans lors d’un entretien téléphonique avec l’Agence QMI, quelques minutes après sa performance de samedi.

«J’ai donné tout ce que je pouvais et je voulais montrer qu’on est capable de persévérer et de passer à travers des défis. Mon corps voulait m’abandonner, mais j’ai continué à persévérer», a-t-il ajouté.

Afin de réussir cet exploit, il aurait dû effectuer 17 burpees par minute. Finn a tout de même réussi en moyenne tout près de 14 répétitions par tranche de 60 secondes.

«Après les 15 premières minutes, je sentais que j’allais tomber à l’extérieur de ma cadence, mais malgré ça, j’ai réussi à la suivre pendant une dizaine de minutes. Cependant vers la 25e minute que j’ai perdu ma cadence que je devais suivre.»

Une gestion de l'énergie

Celui qui a battu un record Guinness en 2019 avec 5234 burpees en 12 heures a admis que son défi de samedi était complètement différent de celui réalisé il y a quatre ans.

«J’avais très peu de pauses donc c’était plus difficile. Mais pour ce record si je n’avais aucune marge de manœuvre. [...] Lorsque j’ai fait mes 12 heures, j’avais des pauses donc jamais je ne me sentais à bout de souffle au point où je n’étais pas capable de boire et de manger, car j'avais trois pauses de 10 minutes pour manger», a souligné celui qui a évolué dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec de 2007 à 2012.

Une deuxième tentative ?

Le Québécois a affirmé qu’il ne fermait pas la porte afin refaire ce défi et cette fois-ci fracasser la marque des 1010 burpees en 60 minutes.

«L’athlète en moi a une envie de réessayer ce défi. Par contre, je vais quand même me reposer lors des deux prochaines semaines et aussi ma conjointe et moi attendons notre premier enfant. C’est sûr que j’ai envie de faire une fois de plus ce défi, mais je vais voir avec le temps.»