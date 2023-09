FERGUSON, Raymond



Après 62 ans et demi de vie commune, Raymond Ferguson, époux de Nicole Bessette, nous a quittés pour rejoindre tous ceux qu'il aimait.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Pierre (Murielle), André, Alain (Lise), Marc et Manon (Stéphane), ses 5 petits-fils, ses 3 petites-filles, ses 5 arrière-petits-fils et son arrière-petite-fille ainsi qu'autres parents et amis.Selon ses volontés aucune cérémonie n'a eu lieu.