Chantiers nombreux à Limoilou: un casse-tête pour les commerçants et les citoyens

Réfection de l’asphalte, travaux de réaménagement du réseau technique urbain, détours à profusion au nord comme au sud : les multiples chantiers causent bien des maux de tête aux commerçants et aux citoyens de Limoilou.

Habituellement très fréquentées lors des chaudes journées d’automne, les terrasses des cafés et des restaurants de la 3e Avenue sont désertées, en raison du vacarme provoqué par un chantier qui a débuté dans les dernières semaines, entre la 5e rue et le chemin de la Canardière.

« Avec le cratère juste à côté de ma terrasse, personne veut manger dehors. Les gars font juste leur travail et il faut bien les faire ces travaux-là, mais en attendant, c’est mon entreprise qui écope », fait valoir la copropriétaire de Soupes et Cie, Natacha Thériault.

L’entrepreneure, qui se remet toujours de la réouverture de son restaurant en 2022 après un grave incendie, déplore qu’elle ait à payer son permis de terrasse jusqu’à la fin octobre, même si elle est infréquentable depuis le début du chantier, le 27 août.

Délai déraisonnable

Tous les commerçants de la 3e Avenue rencontrés par Le Journal ont confirmé avoir reçu l’avertissement de la Ville à moins d’une semaine du premier coup de marteau-piqueur.

« Ils auraient pu nous prévenir plus tôt, constate la copropriétaire du Miyagi Sushi, Caroline Guay. C’est quand même des longs travaux, en plus. »

La propriétaire du Café Sobab, Vanessa Babosse, et Natacha Thériault abondent dans le même sens. Leur saison la plus achalandée risque d’être fortement impactée par l’important chantier.

« Déjà, on voit une diminution de notre clientèle de consommation de boissons et la terrasse est toujours vide. Heureusement, on a un autre créneau [la réparation de machine à café] qui nous démarque, mais les gens qui veulent simplement un café, ils vont aller ailleurs », explique Mme Babosse.

Chemin de Compostelle avec ses poubelles

Quelque 650 mètres au nord, le quotidien des résidents de la 8e Avenue s’est transformé en capharnaüm en raison d’un imposant chantier entre le chemin de la Canardière et la 25e rue.

« On s’habitue au bruit et aux désagréments, lance Ginette Bureau, une citoyenne du secteur. On a été rencontré plusieurs mois à l’avance par la Ville et on savait que ça s’en venait, mais c’est quand même désagréable. »

En plus de devoir composer avec la nuisance sonore et la poussière, les dizaines de personnes qui habitent entre la 11e et la 12e rue sont contraintes à marcher plus de 150 mètres avec leurs bacs de poubelle et de recyclage, les jours de collecte.

« C’est tannant de devoir marcher aussi loin pour ses poubelles. Par contre, là où c’est inquiétant, c’est qu’on ne sait pas comment les services d’urgence pourraient se rendre ici, s’il y avait un feu ou si quelqu’un avait besoin d’une ambulance », poursuit une voisine, Catherine Tremblay.

Ce qu’ils ont dit

« Il y a vraiment une abondance de travaux actuellement. [...] Mais c’est certain que si on avait été dans un contexte où ils auraient pu être espacés, ça aurait été plus facile pour la fréquentation et les déplacements à l’intérieur du quartier, ça, c’est clair. »

Raymond Poirier, président du conseil de quartier du Vieux-Limoilou

« C’est malheureux. Mais pour faire une omelette, il faut casser des œufs. [...] Malheureusement, il faut tout faire en même temps. C’est une question technique. Ouvrir une rue, c’est extrêmement coûteux. Si on faisait ça juste quelques semaines, puis la fermer et la rouvrir [plus tard], les frais vont exploser. »

Jackie Smith, conseillère municipale du district de Limoilou

« Le chantier nous complique la vie surtout pour les livraisons. On espère que ça n’aura pas trop d’impact sur l’achalandage au fil du temps. »

Vanessa De Guise, copropriétaire de La Tite Frette

« C’est sûr qu’on a moins de clientèle qui prend un café ici en passant par là, comme il n’y a pas de stationnement. C’est difficile de s’adapter avec les chantiers qui apparaissent et qui disparaissent. »

Véronique Gagnon, barista à La Brûlerie du Vieux-Limoilou

« Présentement, ce n'est vraiment pas évident. [...] Ce n'est pas une hécatombe mais ce n'est idéal [pour les commerces]. Certains sont beaucoup plus affectés que d'autres. »

Martin Claveau, Société de développement commerciale 3e Avenue/Limoilou

Quelques-uns des chantiers en cours dans Limoilou

Chantier de la 18e rue

Date de début prévue : 3 septembre 2023

Date de fin prévue : 8 janvier 2024

Chantier de la 8e Avenue (entre la 11e et la 13e rue)

Date de début prévue : 9 juillet 2023

Date de fin prévue : 14 novembre 2023

Chantier de la 4e Avenue (vers des Capucins)

Date de début prévue : 9 juillet 2023

Date de fin prévue : 5 décembre 2023

Chantier à l’intersection de la 3e Avenue et la 5e rue

Date de début prévue : 27 août 2023

Date de fin prévue : 16 novembre 2023

Source : Ville de Québec