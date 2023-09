Comment faire partir les cernes d’eau sur un meuble en bois

Un simple coup de chiffon permet de raviver le bois tout en faisant disparaître les petites imperfections.

L’acajou et le chêne

Mélanger 15 ml (1 c. à soupe) d’huile de lin, 15 ml de térébenthine (1 c. à soupe) dans 1 litre (4 tasses) d’eau. Frotter avec un chiffon doux et polir ensuite avec un chiffon sec dans le sens du bois. Mais attention, l’utilisation de cette recette pourrait endommager le teck et foncer la couleur du bois clair.

L’ébène

Appliquer de la vaseline avec un chiffon doux et laisser agir pendant une trentaine de minutes avant de polir.

Meuble ciré

Enlever les excédents de cire en frottant la surface du bois fraîchement ciré avec un chiffon et du talc qui les absorbera.

La plupart des bois non vernis, dont le pin et le noyer

Mélanger 150 ml (10 c. à soupe) de jus de citron à 75 ml (5 c. à soupe) d’huile d’olive. Ajouter une quinzaine de gouttes d’huile essentielle de citron. Verser dans un petit flacon et utiliser un chiffon doux pour nourrir en profondeur le bois. Conserver la bouteille dans un endroit frais ou même au réfrigérateur pour les usages ultérieurs.

Meuble verni

Un chiffon microfibre et quelques gouttes de savon noir nettoieront la surface de tous les bois vernis.

Époussetage des meubles et boiseries

Mélanger 2 ml (1/2 c. à thé) d’huile d’olive à 60 ml (1/4 tasse) de vinaigre ou de jus de citron. Humecter un chiffon doux avec cette solution. Laisser sécher le chiffon et le conserver pour un époussetage à sec. Ce mélange, en plus de nourrir le bois, permet de cacher les petites éraflures.

Les taches d’eau

Pour faire disparaître des taches d’eau sur un meuble ciré, utiliser un chiffon imbibé de lait chaud et frotter avec un autre linge de laine. Polir ensuite avec votre cire habituelle.

Vous pourriez aussi frotter les taches dans le sens du grain du bois avec une pâte constituée de bicarbonate de soude et de quelques gouttes d’eau. Essuyer ensuite avec un linge microfibre.

Sur un meuble ciré, vous enlèverez les taches et les auréoles causées par l’eau en les frottant avec un bouchon de liège. Polir ensuite avec un chiffon de laine.