FOURNIER, Réal



À Lachine, le 30 août 2023, à l'âge de 93 ans est décédé Réal Fournier, dernier d'une fratrie de 15 enfants, époux de Jocelyne Fournier Trudeau.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Sylvie (Claude), Monic, Alain (Alison), ses petits-enfants Simon (Sinthya), Mathieu (Maria), Karl (Mel), David (Miranda) et arrière-petits-enfants, Élio, Dario, Julia, sa belle-soeur Louise Lamarche (Trudeau), beau-frère Denis Trudeau et plusieurs neveux, nièces et amis.La famille vous accueillera à la2125 RUE NOTRE-DAMELACHINE, H8S 2G5, 514-639-1511le jeudi 5 octobre de 19h à 21h30 et le vendredi 6 octobre de 9h30 à 11h. Suivront les funérailles à 11h30 en l'église des Saints-Anges de Lachine 1400 boul. St-Joseph, Lachine, H8S 2M8.La famille tient à remercier sincèrement tous les membres du personnel soignant et de soutien du CHSLD Bussey pour leur dévouement et les excellents soins prodigués.