10 documentaires d'ici à voir ou à revoir cet automne

Il se produit d’excellents documentaires chez nous. Des documentaires politiquement ou socialement engagés qui mettent en lumière des pans de notre histoire, de notre société. Des trames qui fascinent, qui touchent. On se questionne sur notre consommation, sur des solutions pour pallier des enjeux collectifs, sur une nécessité de reconnaissance. L’éthique revient au cœur de plusieurs de ces œuvres auxquelles on nous donnera accès ces jours-ci ou très prochainement.

Claude Morin : un jeu dangereux

Après avoir été enseignant, Claude Morin a été ministre des Affaires intergouvernementales au PQ sous René Lévesque, tâche qu’il a lui-même quittée. On dit qu’il était aussi à l’époque payé par la GRC. Un parcours fascinant sur lequel les journalistes Antoine Robitaille et Dave Noël avaient envie de se pencher, proposant une série documentaire en 4 épisodes scrutant les coulisses de l’espionnage et l’infiltration politique au Québec dans les années 70-80. Le principal intéressé, âgé aujourd’hui de 94 ans, y témoigne.

►Disponible sur VRAI

Le prix de la mode

Photo fournie par Pierre Manning

Marianna Mazza est une passionnée de mode. Elle en est aussi une grande consommatrice comme en fait foi sa garde-robe – et elle n’est pas la seule ! Dans ce documentaire, elle découvre l’impact de la surconsommation. Peu de vêtements offerts en seconde main trouvent preneur. Plusieurs sont enfouis... en Afrique. Un triste constat qui entraîne une réflexion sur notre consommation.

►Demain 14 h à Télé-Québec ou téléquebec.tv

Les dangers des cristaux guérisseurs

Certaines personnes croient aux pouvoirs non scientifiquement reconnus des pierres précieuses. Mais ces cristaux sont recueillis dans des circonstances infiniment périlleuses au Madagascar, dans des mines dangereuses où la vie de ceux qui s’y aventurent est mise à risque. Une enquête en deux volets d’Audrey Ruel-Manseau.

►Dès le 26 septembre sur VRAI

Le poids de l’apparence

Photo fournie par Bell Media

Phil Roy veut être bien dans son corps. Ça ne veut pas dire être mince. Juste bien. Il s’est toujours trouvé gros et pour s’accepter, il en rit. Il décrit son rapport à la bouffe comme malsain. Le sport vient compenser pour ce qu’il mange. On le suit dans une démarche de plus de six mois pour comprendre d’où vient son obsession pour la nourriture et comment se réconcilier avec son corps.

►Dès le 28 septembre sur Crave

Évincés : Les aînés contre-attaquent

Photo fournie par Bell Media

Alors que la crise du logement s’acharne, les locataires d’une résidence pour aînés de Montréal se battent pour conserver leur place. En janvier 2022, un avis d’éviction a été envoyé à tous les habitants de la Résidence Mont-Carmel. On annonçait la fermeture de la RPA pour en faire un nouveau complexe, le nouveau propriétaire étant un promoteur immobilier qui cherche à rentabiliser son acquisition. La journaliste Noémi Mercier documente ce combat dans lequel des personnes âgées, qui mériteraient de se la couler douce, deviennent un symbole et un exemple pour lutter contre le « roi des rénovictions ».

►Vendredi 29 septembre 21 h sur Canal D ou noovo.ca

Derrière chaque image, une histoire

Photo fournie par Les Films Sanajik

À l’occasion de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, Samian nous entraîne au cœur de la culture et de l’histoire des Premières Nations. Passionné de photographies, il se rend à Paris, au quai Branly, où une recherche est entreprise pour retrouver l’identité des nombreux autochtones que l’on voit sur des photos qui ont fait le tour du monde. Aux archives d’Ottawa, le projet Un visage, un nom, s’intéresse à ce même cheminement. En 20 ans, plus de 8000 photos ont été numérisées et les protagonistes ont été identifiés sur 2500 d’entre elles. Une démarche de reconnaissance nécessaire. Samian rencontre aussi des artistes autochtones à travers le pays qui remettent leur sujet dans une perspective contemporaine.

►30 septembre 20 h sur ICI TÉLÉ et ICI ARTV

Famille de criminel

Au fil de six épisodes, on se penche sur le parcours de criminels reconnus qui ont été assassinés ou dont nous sommes sans nouvelle. C’est Félix Séguin qui assure cette trame narrative alors qu’Annie-Soleil Proteau rencontre les proches et les familles, victimes collatérales de ces disparitions. On découvre d’ailleurs que des membres de sa propre famille trempaient dans la criminalité.

►Dès le 3 octobre sur VRAI

Les stagiaires

Photo fournie par ICI TÉLÉ

Le métier de journaliste est sur la corde raide. Mais toute démocratie a besoin d’une information rigoureuse. Cette série documentaire suit six aspirants journalistes alors qu’ils sont plongés au cœur de l’action d’une salle de nouvelles. Chaque épisode les confronte à un défi du métier. Marie-Maude Denis, reconnue pour son travail à Enquête, sera leur complice. Des mentors, dont Isabelle Richer et Patrice Roy, vont les épauler jusqu’à leur projet final.

►Dès le 5 octobre 20 h à RDI

Ados et armés

Photo fournie par Télé-Québec

Les conflits armés entre jeunes défrayent de plus en plus les médias. Pour certains, ça signifie l’appartenance à un groupe, pour d’autres, un moyen de se défendre, d’autres encore ont un pied dans l’engrenage. Fabrice Vil a gagné la confiance de quelques adolescents qui ont accepté d’avouer qu’ils sont armés et pourquoi ils le sont. Une incursion qui tente de comprendre leur comportement et les répercussions de cette violence.

►18 octobre 20 h à Télé-Québec

Lac-Mégantic – ceci n’est pas un accident

Photo fournie par VRAI

On en a parlé lors de sa première diffusion sur Vrai (où elle est toujours disponible), mais cette minisérie documentaire de 4 épisodes qui explore en profondeur les causes du déraillement du train à Lac-Mégantic sera offerte à TVA. Philippe Falardeau y fait un travail de documentariste chirurgical. Les témoignages, même celui du propriétaire de la compagnie ferroviaire de l’époque, les démonstrations et les analyses des spécialistes donnent froid dans le dos, sachant que peu d’effort a été fait pour éviter qu’un tel désastre se reproduise à nouveau.

►Dès le 7 novembre 20 h à TVA