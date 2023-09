Deux amis dans le besoin

En voyant débarquer le président ukrainien au Canada, on pouvait se demander qui de Volodymyr Zelensky ou de Justin Trudeau a le plus besoin de se retrouver entre amis.

La dernière semaine nous a encore rappelé que l’influence du Canada sur la scène internationale n’est pas celle que nous vend le premier ministre depuis huit ans.

Le temps nous dira si l’accusation historique de Justin Trudeau contre l’un de ses alliés était bien avisée.

Un bilan peu reluisant

Nous étions censés nous rapprocher de l’Inde pour contrer l’expansionnisme de la Chine. Nous voilà en froid glacial avec le pays le plus populeux de la planète que courtisent tous nos alliés. À la poubelle, une bonne partie de notre grande stratégie indopacifique.

À New York, Justin Trudeau s’est fait sermonner à l’ONU pour le bilan environnemental du Canada. Nous ne sommes plus la risée que nous étions sous Harper, mais nous sommes loin d’être cités en exemple dans la colonne des bons élèves.

On a appris cette semaine que François-Philippe Champagne se cherche des alliés pour mettre au pas les géants de l’alimentation mondiale. On espère qu’il aura plus de chance qu’Ottawa en a eu dans sa guerre contre les géants du numérique.

Nos alliés de l’OTAN nous reprochent de plus en plus ouvertement nos dépenses militaires.

Bref, Justin Trudeau avait promis que le Canada serait de retour sur la scène internationale en 2015. Huit ans plus tard, on ne peut pas dire que les libéraux ont su traduire la défense de leurs principes progressistes à l’étranger en victoires politiques.

L’ami ukrainien

Voilà que Zelensky arrive à la rescousse. Le charismatique acteur devenu chef de guerre n’avait que de bons mots pour le Canada.

Les images chaleureuses de lui et Justin Trudeau feront le tour du monde.

Le Canada a mis beaucoup dans la balance pour bâtir une coalition en soutien à l’Ukraine. Nous avons été un des pays les plus agressifs dans notre condamnation de la Russie.

Mais il ne faut pas surévaluer l’aide canadienne. Les 9 milliards d’aide totale à l’Ukraine nous placent loin derrière plusieurs de nos alliés par rapport à notre poids économique.

À défaut d’une aide matérielle et militaire canadienne à la hauteur de notre rhétorique, l’Ukraine peut compter sur le soutien moral indéfectible d’à peu près tous les Canadiens.

On ne peut pas en dire autant de chez certains alliés, où la fatigue face au soutien financier de l’Ukraine se fait de plus en plus sentir.

C’est le grand défi du président Zelensky : contrer l’apathie de ses alliés face à la guerre.

Il a trouvé au Canada un peu de réconfort, et d’argent. Justin Trudeau aussi avait besoin de la visite d’un ami dans le besoin.