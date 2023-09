JAMES, Marie-France



Aimée de Dieu et portée sur la main malgré son indignité, elle était née à Montréal le 14 février 1943 et y est décédée le 1er septembre 2023. Fille de John William James et de Lucienne Cloutier, et, soeur de Johnny, Luce, Édouard et François. Elle aura été un témoin avisé de son temps et une chercheure passionnée devant l'Éternel. Que le Dieu d'amour et de miséricorde, Père de Jésus-Christ, ait son âme.Prière de ne pas envoyer de fleurs; un don à l'serait de circonstance.La dépouille sera exposée une heure avant les funérailles traditionnelles, avec absoute du corps, qui seront célébrées par I'abbé Robert Gendreau à l'église Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus, 8200 rue St-Hubert (métro: Jarry) le samedi 30 septembre à 11h.