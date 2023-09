LANEUVILLE, Frère Raymond

F.É.C.



Frère Raymond Laneuville, de la communauté des Frères des Écoles chrétiennes, est décédé à la Résidence De La Salle, Laval, le 15 septembre 2023 à l'âge de 91 ans et 5 mois. Fils d'Elphège Laneuville et de Sara Deschamps, il naquit à St-Élie-d'Orford le 6 avril 1932.Entré chez les F.É.C. en 1949, il rendit divers services au Mont-De La Salle (Laval) à partir de 1951 avant d'être appelé à Rome en 1954 pour y être, pendant 5 ans, électricien principal de la Maison généralice, via Aurelia. Les huit années suivantes, il fut professeur en électrotechnique à la mission de la communauté à Douala, Cameroun. Il revint ensuite au pays pour des études, qu'il compléta à Nantes (France) avant de retourner au Cameroun comme professeur d'enseignement technique, où il fut particulièrement apprécié. Il revint définitivement au Québec en 2010, au terme de 48 ans en terre camerounaise, à l'exception d'une année (1998-1999) qu'il passa à aider la mission d'Haïti. Il ne prit sa retraite qu'en 2018, après 67 ans de vie active.Il laisse dans le deuil, outre les membres de sa famille religieuse, ses frères Benoît, Léo, Laurent, Réal et André, ses soeurs, Rachel (Lebrun), Jeanne (Beaulieu), Yvette (Fleurant) et Doris. Il laisse aussi des beaux-frères et belles-soeurs, ainsi que des neveux, nièces, cousins, cousines, amis et de nombreux anciens élèves.Funérailles à la :300, CHEMIN DU BORD-DE-L'EAU, LAVALle mercredi 27 septembre à 11 h. Le corps du défunt sera exposé dès 9 h à la salle Toussaint-Dufresne. L'inhumation des cendres se fera plus tard au cimetière Notre-Dame-des-Neiges à Montréal.