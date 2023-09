GAGNÉ, Gaston



Gaston nous a quittés paisiblement le 11 septembre 2023.Il laisse dans le deuil sa tendre épouse Cécile Montpetit, son fils François (Susan Davidson), sa fille Suzanne (Louise Lavallée) ainsi que ses petits-enfants Carolyne (Bruno Best) et Stéphanie (Sébastien Cantara), ses arrière-petits-enfants Nathan, Leah, Jacob et Catherine.Une cérémonie pour la famille immédiate aura lieu à une date ultérieure.Sincères remerciements aux Dr Mercier et Tremblay pour leur bienveillance et accompagnement (Hôpital Pierre Legardeur).